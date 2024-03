Cosecha de caña: Ayala, Tenextepango y Moyotepec los más atrasados

Los problemas en la cosecha de caña siguen latentes por la falta de jornaleros y la quema de caña accidentada; hasta el momento los municipios más atrasados son Ayala, Moyotepec y Tenextepango esto lo compartió Catalina Placencia, productora y delegada la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) en Ayala.

Este periodo de zafra es uno de los más difíciles para el estado, y ha provocado la caída de la producción de caña, incluso por falta de agua.

“No hay cortadores de caña, es un problema que se está registrando en el ejido de Villa de Ayala, Anenecuilco, Tecomalco, Moyotepec, Tenextepango, que forman parte del frente dos”.

Además, contó que el frente dos sufre la falta de jornaleros, ya que están optando por emigrar a otros estados de la República.

“Otro problema que enfrentamos, es que se llevan a los jornaleros a otros proyectos, con contratos, dijo al señalar que en Tenextepango se llevaron a mucha gente contratada al estado de Sonora en el norte de México y hay gente que se va hasta Canadá con mejores proyectos de trabajo y condiciones de vida, por eso es difícil tener cortadores francamente” dijo Catalina Placencia.

No logran frenar la quema 'accidentada'

Además de mejorar las condiciones de trabajo para la cosecha, es necesario apostar a una forma mecanizada de resaltar el producto. La quema de caña "accidentada" deja grandes perdidas.

Destacó que otro problema son los siniestros de caña no programada, ya que se cosecha caña sin madurez con bajo rendimiento en sacarosa. La quema no programada se sale de control, invade otras parcelas y eso afecta a todos los productores ya que no se logran los objetivos de tener un mejor “Karbe” del que depende el precio final de la caña de azúcar.