Corrupción permite la liberación de delincuentes: Investigador

El caso de la liberación de Luis Alberto Ibarra Martínez, alias “El Diablo”, revela actos de corrupción, pues fue beneficiado por la justica morelense y las autoridades para no ser vinculado a proceso por el asesinato de tres jóvenes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en abril del 2023 en Huitzilac, Morelos, así lo reveló el doctor Faustino Medardo Tapia Uribe, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su intervención en el foro Justicia y Seguridad, en el que se abordaron temas para la construcción de la paz en el estado de Morelos y el país en general, Medardo, quien ha investigado el fenómeno de la violencia en nuestro país, hizo hincapié en este tema que en su momento cimbró a la sociedad morelense.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Tapia Uribe, expuso que la situación crítica de inseguridad que se vive en el estado también se ha visto reflejada en gran medida por la falta de procuración de justicia, dónde se han manifestado temas de corrupción que dan beneficio a detenidos, en este caso Luis Alberto.

“Esas manifestación de corrupción se ubican en diferentes sectores que tienen inclusive tareas de procuración de justicia, han sido referidas en los medios aquí, con sendas denuncias”, expresó.

Señaló que, en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó indicios en un domicilio ligado al joven, como credenciales y otras pertenencias de los jóvenes, pero aún así no lo pudieron someter a proceso.

“Por ejemplo el caso de este presunto homicida de tres trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Pública, sabemos que hay muchos centros de investigación. El presunto homicida fue atrapado, fue cateado su domicilio y en su domicilio encontraron inclusive pertenencias de los asesinados”.

Seguridad Detienen a presunto delincuente de Huitzilac por homicidio de estudiantes del INSP

Agregó que no se pudo mantener detenido al señalado porque intervino una autoridad máxima, de quien prefirió no dar su nombre, pero que fue este quien dio la orden de liberarlo, y es justo ahí donde entra la corrupción y entonces no se llevan a cabo los debidos procesos.

“Bueno inclusive la procuración de justicia no lo pudo llevar, no lo pudo vincular a proceso porque intervino inclusive, bueno no voy a decir quien, de las personas de más alto nivel que fueron denunciados. Intervino, cabildeo para que no se le vinculara a proceso”, expresó.

El nombre de “El Diablo”, volvió a sonar recientemente, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al fiscal de Morelos Uriel “N” por presuntos actos de tortura durante la detención de éste.

A mediados del mes de abril Luis Alberto fue señalado de estar relacionado con el asesinato de tres jóvenes que acudieron a la Ciudad de México a una cita médica, al regresar fueron interceptados, sus familiares reportaron su desaparición y dos días después fueron encontrados sin vida en Fierro del Toro, Huitzilac.

De igual forma, el investigador expuso la situación en Huitzilac con la devastación a los bosques por parte de los talamontes, lo que ya ocurrió en su momento en Michoacán.

De igual forma, expuso que en Morelos se convirtió en uno de los estados con mayor número de homicidios dolosos en taza de cada cien mil habitantes, además de estar en primer lugar a nivel nacional en feminicidio y destacó que las zonas orientes, sur y sur poniente han vivido una grave escalada en el número de muertes violentas.