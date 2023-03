Corresponde a los Legisladores regular el fentanilo: Andrea Gordillo

La diputada presidenta de la Comisión de Salud, Andrea Gordillo Vega consideró necesario que los legisladores regulen el uso médico del fentanilo y no sustituirlo, como lo propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“No es el único que existe, si el presidente lo quiere desaparecer, se remplazaría por otro producto, lo cual sería el mismo efecto, lo que hay que hacer es regularlo por medio de las cámaras, para que esto ayude a la sociedad”, dijo Gordillo Vega.

Recientemente López Obrador expresó que iba a solicitar a médicos y científicos mexicanos analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otro tipo de analgésicos, para así evitar que el químico ingrese de forma ilegal al país.

Sin embargo, la legisladora indicó que el Congreso de la Unión y las cámaras locales deben analizar este tema a profundidad de la mano de expertos en el tema.

“Es importante analizarlo, estamos haciendo mesas de trabajo cada mes con diferentes médicos, para que nos brinden sus opiniones, porque no soy experta, no soy doctora; sin embargo, ellos nos dan su opinión y es importante tomarla en cuenta, algo que no hace el presidente”, expresó.

¿Para qué sirve el fentalino?

El fentanilo farmacéutico es recetado por médicos para tratar el dolor intenso, además de ser utilizado en etapas de cáncer avanzado. En el mercado ilegal de las drogas se ofrece el fentanilo fabricado ilícitamente, el cual es asociado a muertes por sobredosis.







