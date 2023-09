SNTE logra apoyos ortopédicos para trabajadores de apoyo a la educación

Un convenio firmado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 19 de Morelos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), permitirá que más de 350 miembros del Personal de Apoyo y Asistencia (PAAE) educativa obtengan certificados para tratamientos ortopédicos.

Joel Sánchez Vélez, secretario general del SNTE, subrayó que este beneficio no está dirigido a maestros, sino a trabajadores administrativos, intendentes, asistentes, prefectos y otros puestos que no son de docencia.

“Los compañeros tendrán facilidades en el trámite para aprovechar esta valiosa prestación, cuyo valor asciende a más de tres mil pesos”, destacó Sánchez Vélez.

El SNTE ya llevaba varios meses insistiendo en el tema para que el ISSSTE los apoyara. Al final, se logró el objetivo y, a partir del 9 de septiembre, se podrá atender en el consultorio del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) a quien así lo requiera. Además, a partir del lunes 11 de septiembre, estará disponible la consulta en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, en Cuernavaca o Cuautla, en ambos turnos. Ubicada en la avenida Obregón, Cuernavaca, Morelos, tendrán hasta el 16 de octubre para el trámite.

El líder del magisterio explicó que para obtener el certificado será necesario contar con la valoración previa y autorizada por su médico familiar que respalde la necesidad del paciente.

Resaltó la importancia de este certificado porque en Morelos no hay un área que atienda la salud ortopédica. Al no contar con este servicio, el personal de apoyo, en algunos casos, se ve en la necesidad de gastar en servicios particulares, mientras que otros, al no tener una buena economía, dejan pasar los malestares de esta índole.

“Es un abanico de personas las que nos apoyan, a las cuales les hacemos llegar nuestro reconocimiento por el trabajo y esfuerzo que realizan cotidianamente”, expresó Joel Sánchez.

Reiteró que el compromiso con, sobre todo en los temas de salud.