Continúan los trabajos de análisis en el puente de la Glorieta Zapata de Cuernavaca

El integrante del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Morelos, Héctor Rosas Zariñana, comentó que siguen trabajando en el análisis del puente de la Glorieta Zapata en Cuernavaca, particularmente en la evaluación de los apoyos, columnas y trabes que sostienen la vía. Pero, así como le evaluación también se hace trabajo de investigación a fin de tener todos los elementos para tener en al menos 15 días un dictamen final sobre la situación que enfrenta ese paso vial.

En las revisiones, dijo hay presencia del gobierno municipal, y han sido testigos de las inspecciones, y todo el trabajo se ha concentrado en este lugar, y los otros puntos aún no se ha comenzado.

“Ahorita no hemos detectado alguna falla estructural, hemos estado cumpliendo con lo que marca la norma sobre los puentes que al menos cada año debe tener una inspección visual, con la finalidad de que se vaya observando cual es el movimiento que va teniendo, pero hasta hoy los especialistas han comentado no han encontrado una falla estructural lo que sí es evidente es un mantenimiento que no se le ha dado desde que se construyó en el 2010”.

Rosas Zariñana, sin embargo, comentó al parecer no debe existir preocupación de los usuarios, porque se ha encontrado es que por ejemplo los que son las tomas de boca calle que hacen el desagüe el pluvial han estado tapadas, y eso provoca que crezca el agua y puede generar un percance con el usuario, básicamente es la prioridad, y siempre ese debe ser la seguridad de la gente lo más importante”.

El profesionista comentó que otro punto preocupante es el paso exprés, donde esperan hacer un recorrido, aunque ya lo habían realizado con la pasada administración, pero si hay aun cuestiones que se deben trabajar para evitar accidentes constantes como por ejemplo el señalamiento preventivo, controles de velocidad, sobre todo porque muchos vienen de la parte de arriba y en bajada no miden la velocidad, y si no tienen elementos o información ocasiona accidentes. Además, en el paso exprés falta hacer revisiones en lo que es la parte del drenaje pluvial.

Continúan los trabajos de análisis en el puente de la Glorieta Zapata de Cuernavaca / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca



