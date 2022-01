Contagios en escuelas encienden alarmas de padres de familia

Un grupo de padres de familia de la primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de la colonia El Estribo en Temixco, se están organizando para cerrar el colegio durante este lunes, para que se suspendan las clases presenciales y se tomen de forma virtual, ante un supuesto brote de Covid-19 entre algunos alumnos.

La señora, Marlén Flores, dijo que la inquietud es porque “existe un caso confirmado de coronavirus, pero ya hay más niños que se comenzaron a sentir mal durante esta semana, mientras que el director y el supervisor no quieren que se cierre este escuela entonces nosotros como papás nos estamos organizando para cerrarla”.

Además la preocupación aumentó porque una maestra también comenzó a tener síntomas y tuvieron que aislarla, pero las autoridades del plantel no dieron detalles para saber si la docente solamente contrajo una gripa o tuvo Covid-19, así que los padres de familia solicitaron mayor información sobre estos casos.

Marlén aseguró que los padres de familia están dispuestos a dialogar, pero muchos creen que lo más prudente es que el plantel quedara cerrado por al menos dos semanas y que sea sanitizado para evitar riesgos a la salud de los alumnos y sus familias.

“Lo que queremos es que los niños contagiados no estén asistiendo y no haya más contagios en la escuela. Porque no basta con sólo suspender las clases presenciales en el tercer grado donde se dio el contagio entre alumnos. Para el próximo miércoles ya estarían regresando pero no sabemos si esto puede presentar un riesgo”, mencionó la señora Reyna, otra madre de familia.

Por ahora, los alumnos del resto de los grados y grupos asistieron este viernes a sus clases normales. Salieron a la hora en que habitualmente lo hacen, pero muchos papás aseguraron que se deben de tomar medidas al respecto, pues Temixco es uno de los municipios con más incidencia de casos.

Esta misma preocupación se ha generado en varias escuelas de la zona metropolitana y oriente de Morelos aunque hasta ahora no se sabe cuántos planteles se encuentran en iguales circunstancias, es decir, con casos que pudieran llevarlas a suspender las clases presenciales y reactivar las virtuales.





