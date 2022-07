Conagua advierte, sólo los ayuntamientos pueden operar pozos de agua

Ante el conflicto que se registra en la colonia 12 de Diciembre de la comunidad indígena de Tetelcingo por la concesión de un pozo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado que desde el 2004 se estableció que las concesiones de pozos se entregan únicamente a los ayuntamientos.

Sin embargo, los pobladores señalan que la problemática que los aqueja desde hace ya varios años es que el sistema independiente creció una deuda ante la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual no se ha logrado liquidar, lo que está provocando que no se surta el líquido.

Vecinos de esa colonia han exigido al Ayuntamiento la donación del pozo de agua que administra el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) per las autoridades han señalado que no se puede dar a concesión, ya que la Comisión Nacional de Agua no realiza la entrega de concesiones de pozos a sistemas independientes.

Al respecto, el director del Organismos de la Cuenca del Río Balsas de la Conagua, Eduardo Andrés Galván Torres, explicó que desde 2004 se realizó una modificación a la ley, en particular a lo que corresponde a la prestación del servicio, en donde se establece que lo que corresponde al uso público urbano, sólo pueden ser asignados al municipio, en atención al artículo 115 constitucional.

Ante esta situación, dijo, la Conagua no puede asignar la concesión a los sistemas independientes, por lo que se tendría que dar un convenio entre el municipio y esta asociación, la cual deberá estar legalmente constituida, sin embargo, como lo mandata la ley, la atribución y obligación es municipal.





