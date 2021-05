Comunidad LGBT+ pide a candidatos comprometerse con la diversidad

Integrantes de la comunidad LGBT+ en Morelos exigieron a las y los candidatos a una diputación local se comprometan con la defensa de los derechos humanos de todas y todas, es decir, con la agenda de la diversidad sexual, al señalar, existe una deuda histórica desde el Congreso de Morelos.

Isidro Añorve Sánchez, co-coordinador del Comité Organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual, expresó que han sostenido varias reuniones con candidatas y candidatos al Congreso local, a fin de darles a conocer las iniciativas pendientes hacia la comunidad, en especial hacia las mujeres y hombres trans, quienes hoy “son ilegales en el estado”.

Denunció que gracias a Legislaturas omisas en la entidad, a la fecha, la Ley de Identidad de Género, -que son reformas al Código Civil y Familiar-, sigue en la congeladora legislativa, pese a que solo busca que las personas trans puedan acceder a su nombre de acuerdo a su identidad de género; han sido cuatro las iniciativas presentadas, dos en la LIII legislatura y una en la actual, la LIV legislatura.

“Estamos cansados de diputadas y diputados que se la quitan con que ellos ya la presentaron pero no hacen los acuerdos necesarios, no defienden las reformas a la hora de las conferencias de trabajo, no acuerdan, no quieren negociar nada y piensan que por voluntad, por mera voluntad de sus homólogos la van a votar”.

Los encuentros han sido muchos, pero hasta el momento solo un candidato ha aceptado hacer público su compromiso hacia la diversidad sexual.

Añorve Sánchez sostuvo que lo idóneo sería que cada uno de las y los candidatos hicieran público su compromiso con la diversidad sexual, pero en un estado tan conservador como es Morelos, donde el obispo influye en la agenda política y la agenda de gobierno, muchos aspirantes a la legislatura tienen miedo a hacer este tipo de actos por el ataque de grupos conservadores.

El activista informó que además de la Ley de Identidad de Género, en Morelos se tiene rezagada una reforma a la Ley de Salud del estado para que exista una atención integral a las personas trans, quienes necesitan tratamientos hormonales, atención médica especializada y gratuita para que puedan hacer su proceso de transición de una manera vigilada clínicamente.

“Porque se tienen casos de muchos compañeros y compañeras que recurren a tratamientos caseros, otras opciones que ponen en riesgo su vida y que se siguen inyectando aceites y sustancias para hacer transición y eso las pone en riesgo pero lo hacen porque no tienen la posibilidad de ir a un médico especialista de manera gratuita que le vaya indicando como hacer su transición sin poder en riesgo su vida”, concluyó.

Isidro Añorve Sánchez, co-coordinador del Comité Organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca





