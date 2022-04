¿Cómo evitar el golpe de calor? Consejos médicos

Los adultos mayores y la población infantil son más propensos a sufrir golpes de calor, esto se manifiestan de diferentes maneras como el aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza y pérdida de líquidos, advirtió el responsable de la Coordinación de Vigilancia Epidemiología de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Eduardo Sesma Medrano, quien llamó a acudir a la clínica más cercana ante un cuadro similar.

“Un golpe de calor se da por las altas temperaturas, arriba de 40 grados, y es cuando el organismo pierde la capacidad de regular la temperatura, el individuo va a experimentar que la piel se pone caliente como si tuviera fiebre, las mucosas orales también están secas como si estuvieran deshidratas”.

Debilidad, cansancio, somnolencia, náuseas, vómito, pérdida de la conciencia, son síntomas que aumentan con el paso de las horas hasta incluso llegar a cuadros más graves.

“Los menores de 5 años les cuesta trabajo regular la temperatura, adultos mayores o aquellas personas que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, desnutrición”.

En los últimos 10 años, el golpe de calor no ha causado casos graves, tampoco defunciones, pues en el estado, asegura, la temperatura no llega a ser extrema.

¿Cómo evitar el golpe de calor?

La forma de prevenir estos padecimientos es tomar agua constantemente, no exponerse a los rayos del sol en horarios de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde; no realizar actividades al aire libre o suspenderlas parcialmente, no realizar físicas vigorosas en espacios cerrados, evitar que los menores realicen actividades en horas pico.

Usar sombrero, sombrillas, protector solar, usar ropa más fresca, traer agua para mantener la hidratación constante, bebidas con sales minerales o electrolitos, son algunas de las recomendaciones de los expertos en salud pública.

Si una persona experimenta estos síntomas debe hidratarse inmediatamente con trapos húmedos, beber líquidos, y en caso de no sentirse mejor acudir al médico.

En el contexto de la pandemia y el uso de cubre bocas como una prenda adicional, Sesma Medrano, dijo que nada tiene que ver pues este permite la transpiración e invito a mantener las medidas sanitarias.

“Nada tiene que ver con el calor esta medida, va más allá con el no exponerse a temperaturas altas, habrá algunas personas que diga es que hace mucha calor, pero nada tiene que ver”.













