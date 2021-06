Comerciantes del ALM piden a la ciudadanía un voto razonado

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos solicitaron a los ciudadanos a no ceder el voto, o pensar en elegir al menos peor, porque la capital morelense ya no aguantaría una administración encabezada por una persona que no sienta de verdad amor por la ciudad. Manuel Alejandro Ortega, presidente de la Unión de Comerciantes, pidió a la gente analizar su voto porque hay quien ve la presidencia municipal como un negocio personal.

A pocos días de la gran decisión ciudadana, el dirigente de los comerciantes, subrayó que los morelenses ojalá hayan aprendido a dar el voto a quién realmente lo merece, ya no se deben escudar en que votarán por el menos peor, porque además son 19 opciones diferentes para el mismo cargo, por lo tanto, en lo que respecta a la presidencia municipal alguno de ellos debe convencer a los ciudadanos para acudir a las urnas.

“Yo los invito a que decidan bien su voto, que dignifiquen este ejercicio ciudadano y que no lo vayan a cambiar por una despensa o un pago, deben entender que ese recurso o apoyo no será suficiente cuando vean que la ciudad ya no está para aguantar malos gobiernos, ni siquiera otros tres años como en el caso de la capital”.

Por lo tanto, hay al menos cinco días para analizar a quien de los aspirantes le puede realmente ayudar a la ciudad a salir de estos problemas, pero también que analicen a quién de todas las personas debe estar representándolos en el congreso local, así como en las diputaciones locales.

Sobre todo, porque en los últimos tres años los diputados federales de Morelos, desaparecieron, cuando ganaron nunca más volvieron a regresar al estado.