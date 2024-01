Colectivo La Rueda llevó alegría a menores de La Lagunilla

Por tercer año consecutivo, el colectivo La Rueda llevó magia y diversión a niños que se encuentran en situaciones vulnerables. En esta ocasión, repartieron juguetes y realizaron actividades mediante el festival La Magia de la Rueda a niños y niñas de la escuela primaria "José Aurelio C. Merino" en la colonia Lagunilla del municipio de Cuernavaca.

María de los Ángeles Medina y Daniela Juárez, integrantes del colectivo La Rueda, mencionaron que a finales de noviembre llevaron a cabo una actividad con más de 130 niños desde primero hasta sexto de primaria. Les pidieron que a través de una carta y un dibujo pusieran tres cosas que les gustaría recibir en este Día de Reyes.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Una vez que juntaron todas las cartas, el colectivo se dio a la tarea de buscar a personas que de manera voluntaria quisieran fungir como Reyes Magos y otorgar los juguetes a los menores.

Los miembros del colectivo llamaron a estas personas Padrinos, ya que con un regalo no mayor a los 200 pesos podían llevar magia a todos los menores.

El último día para apadrinar a un menor fue el pasado 18 de diciembre, por lo que una vez que todos los niños que participaron fueron apadrinados, la repartición de juguetes se realizó este 09 de enero.

Ángeles Medina mencionó que los regalos fueron acompañados de talleres para la recreación infantil, desde danza folclórica, papel picado, cartonería hasta la creación de máscaras.

“Ningún niño se quedó sin regalo, hicimos todo lo posible para que todos los niños y las niñas recibieran algo significativo en este festival de La Magia de la Rueda, que no solo tiene como objetivo regalar juguetes, sino también enseñarles algo a ellos y compartir, dar y que ellos puedan aprender”, explicó Ángeles.

Al recibir los juguetes, los pequeños se mostraron alegres y agradecidos. Entre los regalos que habían pedido se encontraban artículos escolares como:

Plumones,

Libretas,

Colores,

Zapatos

Mochilas.

Sin embargo, el espíritu infantil no quedó de lado, pues entre los juguetes se podían observar:

Balones de fútbol,

Carritos a control remoto,

Muñecas de todo tipo,

Juguetes para la elaboración de pulseras,

Peluches,

Ropa

Botellas para agua.

Durante la actividad, los pequeños esperaban a que mencionaran su nombre y con ello poder abrir sus regalos. La dinámica, aunque personalizada, permitió que aquellos niños que por alguna razón no pudieron realizar su carta, no se quedaran sin un detalle.

Esta dinámica gusta mucho a los niños, que a veces atraviesan situaciones delicadas, debido al entorno en el que viven. Sin embargo, detalles y muestras de cariño, acompañadas de actividades recreativas, ayudan para que los más pequeños sigan manteniendo ilusión.

Es el caso de Silem, de 10 años, quien desde el segundo año ha presenciado esta actividad por parte del colectivo y es una de sus favoritas del año.

“La vi bien porque todos recibieron regalos y fue muy divertido ver cómo los recibieron… Fue muy divertido hacer la carta porque pides lo que te gustaría recibir… Yo pedí unos carritos y me los dieron… Me gusta participar, aunque los años pasados no todos podían recibir juguetes, ahora sí”, explicó.

Por último, Ángeles hizo una invitación a diferentes escuelas que se encuentran en situaciones vulnerables a sumarse a esta dinámica, así como a las personas que quisieran apoyar regalando juguetes y sumarse a la causa. Para mayor información, puso a disposición el perfil de Instagram y Facebook del Colectivo La Rueda.