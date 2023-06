Propone Sheinbaum fortalecer relación con empresarios

Bajo una temperatura de unos 35 grados arribó la mañana de este 27 de junio a la zona sur de Morelos Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura de la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); se reunió con empresarios en el municipio de Jojutla, con estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y finalmente con simpatizantes en el municipio de Cuautla.

Con una blusa artesanal bordada, pantalón azul y de huaraches color beige, con el pelo recogido en una cola, propia para un clima tan cálido como Jojutla, Sheinbaum Pardo llegó a la Hacienda El Tular, para reunirse con empresarios, líderes de cámaras y de comercio, donde hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la relación con la iniciativa privada a través de la innovación tecnológica, la investigación, la infraestructura y la nacionalización de los recursos físicos e intelectuales con inversiones que estén pensadas en generar bienestar y sobre todo igualdad.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Subrayó que la participación de las mujeres en todos los sectores también es parte fundamental para el crecimiento del país, pues celebró que ‘’México se escribe con M de mujer’’.

Durante el encuentro, señaló que esta entidad tiene un gran potencial para generar economía con bienestar gracias a que es diverso en todos los sentidos.

La doctora en energía hizo un breve resumen de su trayectoria como investigadora y académica, ello al recordar que trabajó en el municipio de Temixco, Morelos.

Dio cuenta del trabajo al frente de la ciudad más poblada, especialmente del trabajo en materia de seguridad logrando una reducción del 58 por ciento en delitos de alto impacto, al poner en marcha cuatro ejes de trabajo:

Atención a las Causas que es atención a los jóvenes

Más y Mejor Policía, mejoró los sueldos

Inteligencia e Investigación

Coordinación

Encuentro con universitarios

Pasadas las 14:00 horas, la aspirante a la candidatura presidencial arribó a la sede de la UAEM, donde la esperaban cientos de estudiantes.

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), estuvo a cargo de la coordinación del evento, fueron los jóvenes de la máxima casa de estudios quienes hicieron vallas humanas para contener a quienes buscaban la selfie con Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum junto a Margarita González Sarabia, aspirante a la gubernatura de Morelos. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

“Gracias a las marchas de los universitarios se han abierto la democracia y los grandes derechos del pueblo de México”, aseguró durante su mensaje en el auditorio de la máxima casa de estudios.

Recordó el Movimiento Estudiantil del 68, y los que vinieron posteriormente en la que los estudiantes exigían espacios educativos.

"Las cosas en este país no se han dado gratuitamente han sido movilizaciones sociales las que han abierto la democracia, las que han abierto los grandes derechos del pueblo de México", dijo.

Destacó que algunas universidades se convirtieron en espacios de élite, porque a pesar de que las universidades públicas son en más, hay muchos jóvenes que no pueden entrar y no es precisamente por no aprobar el examen de admisión.

Llamó a los jóvenes a defender la educación pública, a no dejar de participar en la vida política del país y entender que tienen una responsabilidad con su país.

"Les podría decir además de que acaben bien sus estudios es que nunca se les olvide quien les pagó la educación y saben quién les pagó la educación, el pueblo de México", dijo a los jóvenes universitarios.

Con información de Angelina Albarrán, Jessica Arellano y Dulce Gaviña