Claudia Sheinbaum ganará la encuesta: Lucy Meza

“Confiamos en que Morena saldrá unido y fortalecido de su proceso interno”, señaló la senadora con licencia, Lucy Meza, ante más de mil pobladores de Tepoztlán y Jiutepec, luego de sostener que en Morelos Claudia Sheinbaum ganará la encuesta, porque ella encarna y garantiza la continuidad de la transformación de la vida pública del país.

En la Asamblea Informativa realizada en la colonia Loma Esmeralda, conocida como la franja por colindar entre Tepoztlán y Jiutepec, Lucy Meza sostuvo que en 15 días definirán a la o el Coordinador Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que no dudó de que, en este proceso abierto y transparente, se demostrará que la mejor candidata será Sheinbaum.

Acompañada del líder Félix Becerril y del diputado federal Armando Contreras, la Lucy Meza expuso: “Hoy podemos decir, con total responsabilidad política, que en Morelos cinco de cada diez encuestados votarán de manera convencida a favor de Claudia Sheinbaum”.

En su calidad de coordinadora estatal de las Brigadas de la Esperanza en Morelos, Lucy Meza indicó que cumplieron con más de 100 mil acciones realizadas en los 36 municipios, en las cabeceras de los cinco distritos federales y en las secciones electorales más importantes del estado.

Ante los más de mil asistentes en la Asamblea Informativa, Lucy Meza estableció: “Estamos muy contentos de haber contribuido al gran proyecto de la consolidación de la Cuarta Transformación, así como de representar a la doctora Sheinbaum en territorio morelense. Hoy podemos decir: misión cumplida”.

La senadora con licencia comentó que Morena es un partido plural y democrático que respeta y respalda las intenciones de participación de aquellos que levantaron la mano. Sin embargo, dijo, no pueden perder de vista lo importante, que es la unidad del movimiento, más allá de quien sea el o la elegida, pues lo más importante es consolidar el proyecto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no somos iguales. No importa que la oposición quiera separarnos, nosotros seguiremos unidos, porque aquí es más importante el mensaje que el mensajero. Trabajamos por el bien del pueblo y no por aspiraciones personales”, concluyó.

