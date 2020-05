Cierran negocios esenciales; no usaban antibacterial ni cubrebocas

Alfonso Flores Rodríguez, coordinador de Inspección Fiscal informó que hasta el momento van alrededor de 21 negocios que han sido clausurados por no acatar las medidas sanitarias, entre los que están negocios de venta de comida.

Dijo que a pesar de ser negocios esenciales durante esta pandemia, al vender alimentos preparados deben de cumplir con un protocolo de higiene para seguir vendiendo, de lo contrario deberán permanecer cerrados hasta el 30 de mayo como fue acordado en Sesión de Cabildo.

Flores Rodríguez informó que este jueves fue clausurado un negocio de venta de frutas y verduras al detectarse que quienes atienden no hacen uso de guantes de látex, ni de cubrebocas, ni cuentan con gel antibacterial.





Estamos ante el pico más alto de contagios de coronavirus Covid-19, no es posible que la gente no entienda, y si nosotros dejamos que sigan vendiendo así caeremos en una irresponsabilidad, por eso mejor se clausuró el negocio ya que nuestra prioridad es la salud de los ciudadanos





Hasta el momento son 21 negocios los que se han clausura por no acatar las disposiciones de la autoridad, la mayoría de ellos no son de primera necesidad, por lo que será hasta el 30 de mayo que puedan reabrir, siempre y cuando el Cabildo no acuerde ampliar el plazo.

El coordinador de Inspección Fiscal pidió a los ciudadanos a que apoyen en las acciones que está llevando a cabo el ayuntamiento municipal, evitando salir de sus casas, y si es por necesidad para comprar comida que verifique que el establecimiento cuenta con las medidas de higiene establecidas.

Observen si quienes venden los alimentos tienen cubrebocas, y usan gel antibacterial, de no ser así opten por mejor abandonar el lugar y buscar otro, es por su seguridad y la de su familia