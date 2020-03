Choferes no obtienen beneficio con la baja de las gasolinas

“No hay ganancias por la baja en la gasolina porque no hay ganancias por llevar pasajeros”, así opinaron choferes de ruta y taxis, al señalar que el viajar casi vacíos genera que ellos no logren obtener algún beneficio con la baja en la gasolina.





En la región Oriente la gasolina ha reducido su costo de manera considerable, hasta en 14 pesos con 70 centavos se vende en algunas gasolineras.





Lo que ha sido beneficioso para algunos choferes del transporte público, pues el cargar gasolina les sale ahora más barato. Al día un chofer destina más de 500 pesos para el costo de la gasolina con precio actual, por lo que están ahorrando entre 100 y 200 pesos





Sin embargo, no están teniendo ganancias como se esperaba ya que por la pandemia del Coronavirus tampoco hay pasaje, pues el número de usuarios tanto en transporte con itinerario fijo y sin itinerario fijo ha reducido hasta en un 50 o 60 por ciento.





Asimismo, se dijeron que conformes de que le precio de la gasolina esté bajando pues esto beneficia a todos los que trabajan detrás del volante así como a los que cuentan con vehículos particulares.





“No tenemos ganancias como pensábamos con el precio bajo de la gasolina porque no hay pasaje, de hecho el hacer vueltas casi vacíos nos genera más gasto porque invertimos en la gasolina y por viaje sacamos menos de 50 pesos”.





Los choferes de taxi señalaron que por el momento les conviene hacer más servicio en base, para evitar estar circulando en las calles y gastar gasolina cuando probablemente no encuentren trabajo.





“Entendemos que la gente no quiere y no debe salir, son contados los que sí lo hacen pero ojalá todo esto se solucione pronto porque el estar encerrado en casa, trabajar y no tener ganancias, vivir con miedo a enfermarse es algo que no se le desea a nadie”.





Finalmente se mostraron a la expectativa si el precio de la gasolina disminuirá más.

