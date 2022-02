Chamilpa obliga reconexión eléctrica para no quedarse sin agua

Los cortes de energía eléctrica a los pozos de agua potable de la ciudad de Cuernavaca volvieron este jueves a la capital y tocó turno al pozo tres del poblado de Chamilpa, aunque los ciudadanos consiguieron por la fuerza evitar el corte de luz.

A primera hora, una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó para suspender el servicio, pero en cuanto los ciudadanos dejaron de tener agua comenzaron a rastrear el motivo y dieron con los empleados de la paraestatal.

Por lo menos 20 habitantes, entre ellos mujeres y adultos mayores, llegaron hasta el pozo que se ubica dentro de las instalaciones de la UAEM, en avenida Universidad, al norte de la capital. Una vez reunidos les exigieron a los técnicos que volvieran a subir la cuchillas o no los dejarían ir.

Una representante del área jurídica de la CFE tuvo que llegar hasta el sitio para informarles que se trataba de un corte por falta de pago del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), pero los ciudadanos se negaron a aceptar ese argumento.

“El problema es que cortan la luz de los pozos que abastecen de agua al pueblo y otras colonias, sin que nosotros tengamos adeudos con SAPAC; nosotros cumplimos con el pago de nuestro servicio y creemos que no tenemos porque ser afectados en esta situación”, dijo José Luis Osorio García, presidente de Bienes Comunales de San Lorenzo Chamilpa.

Agregó que en la problemática, que se arrastra desde administraciones anteriores, los ciudadanos comúnmente son utilizados como “escudos”, sin embargo, aseveró que los habitantes de la zona realizarán guardias para evitar que se les corte el servicio.

“Ya hablamos con el área jurídica del CFE y ya les dijimos que no vamos a permitir como ciudadanos que nos quiten el agua cuando nosotros lo estamos pagando, entonces pues se está comprometiendo esa representante a que no van a volver hasta que tengamos un dialogo con CFE y con SAPAC, para que no nos involucren que les corresponde”, explicó.

El pozo tres abastece a por lo menos 25 colonias como es el Centro de Chamilpa, Ampliación Chamilpa, Nueva Jerusalén, Maravillas, Mirador, Universidad entre otras, así que el representante comunal buscará la unión de los lideres de cada colonia para conformar un frente y dialogar con las autoridades de SAPAC.

“Lo que queremos es que ellos busquen la manera de hacer convenios con CFE sin que nos afecten, porque nosotros hicimos el pago puntual. En caso de que CFE insista, pues tenemos gente que va a estar al pendiente, respetamos su trabajo pero no vamos a dejar que nos quiten el servicio”, finalizó.

Así que al personal de la paraestatal no le quedó más que acceder a esta solicitud ciudadana con la promesa de tener un acercamiento con SAPAC para tratar el tema.