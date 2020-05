Cercos sanitarios mantienen a Zacualpan libre de Covid-19

El municipio de Zacualpan de Amilpas actualmente no sólo es conocido por la jornada dominical del trueque sino también por ser el único municipio en Morelos sin presencia de contagios de Covid-19.

Esto se debe, según el alcalde Adrián Cázares González, a implementar desde hace más de dos meses las medidas preventivas y campañas de concientización hacia la población, sin esperar indicaciones del gobierno federal y estatal sino ejercer sus propias acciones.

No espere a que el gobierno estatal y federal me dieran acciones, desde el momento que vi era una pandemia, un tema de salud hice lo necesario y no lo digo yo lo dice el mismo gobierno del estado; somos un municipio que a estas alturas, de alto riesgo del Covid-19 seguimos fuera de las estadísticas

Precisó que junto con el Consejo Municipal, el ayuntamiento, y la colaboración activa de los pobladores es que se ha impedido la llegada del nuevo virus, pese a que requieran salir a Cuautla para vender ciertos productos.

Desde hace un mes cuentan con cercos sanitarios apoyados por gente del mismo poblado donde a cada individuo que ingrese se solicita lave sus manos, así como sanitizan todos los vehículos tanto particulares como públicos.

Al día de hoy no dejan entrar a personas externas, por lo cual las actividades se mantienen de manera regular dentro y fuera de la comuna, pero acatando las medidas necesarias.

El edil Cázarez González recomendó tanto a sus homólogos como al gobierno estatal dejar de lado los conflictos, aceptar la realidad y tomar las determinaciones necesarias para abatir, ya sea de manera individual, esta crisis sanitaria que sigue azotando a Morelos.