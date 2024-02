Centros de salud dejan de atender por condiciones antihigiénicas

Vecinos de municipios de la zona sur poniente de Morelos denuncian que han suspendido la atención en los centros de salud por las condiciones antihigiénicas de los inmuebles, además de que los trabajadores están convocando a un paro laboral pues consideran una vergüenza que pase esto en los servicios de salud.

Pobladores de Miacatlán reclaman que van dos semanas consecutivas que les niegan atención en el centro de salud argumentando que no hay condiciones de higiene, situación que se puede apreciar desde el exterior al notar el abandono del inmueble, sin embargo, señalan que al lugar llega el personal, enfermeras y médico pasante, por lo que no se explican porque están dando servicios a medias.

Los centros de salud más afectados, ubicados en municipios del sur poniente de Morelos, por la falta de condiciones higiénicas son:

Cuautitla

Mazatepec

Cuauchichinola

Miacatlán

Michapa

Coatlán del Río

Tetecala

Palpan

Contlalco

Coatetelco

Además también se han visto afectados centros de salud de Cuernavaca, ubicados en Chamilpa y Ocotepec, y en el municipio de Huitzilac.

En una visita de El Sol de Cuernavaca al centro de salud de Mazatepec el personal confirmó que no tienen trabajdores de limpieza y no hay condiciones de higiene apropiadas para atender a los pacientes, por lo que solo se están atendiendo citas y la jornada de vacunación.

“Lamentamos que nadie diga nada y que no se pueda trabajar en estas condiciones, es una vergüenza que los jefes no resuelvan este problema”, comentó una enfermera, y agregó que este problema lleva casi tres semanas.

En Coatlán del Rio vecinos advirtieron que no hay servicios y en Coatetelco están derivando a los pacientes al hospital de Tetecala, en donde el personal del centro de salud advierte a la población de las condiciones antihigiénicas por la falta de personal de limpieza, dejando bajo su riesgo que se queden a ser atendidos.

El personal de salud se presenta a trabajar aun cuando los baños lucen sucios, por lo que han optado por cerrarlos.

"No hay personal para barrer, trapear, lavar baños y limpiar el mobiliario y el personan no lo hace porque no les corresponde, no tienen las herramientas ni el equipamiento o los recursos".

El personal de salud teme que la contaminación pueda volver al inmueble un foco de infección ya que las personas que llegan son enfermos que requieren un lugar más higiénico, ante esta situación un grupo de trabajadores de Cuernavaca está convocando a un paro de labores.

Entre tanto los pobladores desconocen con certeza que pasa, temen que se tengan que cerrar los centros de salud, se están cambiando las citas de las embarazadas, desconocen la razón, además señalan que uno de los cetros de salud donde se sigue trabajando es en Acatlipa pese a las condiciones antihigiénicas.

Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca