Celebran el Día Nacional del Maíz en Xoxocotla

En el municipio indígena de Xoxocotla realizaron una caravana para celebrar el Día Nacional del Maíz. La caravana llegó al auditorio ejidal, donde productores de 14 sistemas realizaron exposiciones e intercambiaron experiencias y técnicas de cultivo más amigables con el ambiente.

La caravana fue encabezada por una yunta de bueyes, seguidos de un contingente de productores del Ejido de Xoxocotla, entre otros de sembrando Vida e invitados de otras ramas productivas de nueve municipios de la entidad.

La primera conferencia fue la de un investigador y especialista en agroquímicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien compartió datos sobre qué agroquímicos generan más probabilidad de enfermedades en los productores o en los consumidores: "Has de pensar que no te afecta, pero sólo piensa que eso te lo comes y entra a tu cuerpo por el sistema digestivo", advirtió en torno a los residuos químicos.

En el lugar se montaron stands de maíz pozolero, maíz criollo, jabones, champo artesanal, yuntas de juguete, productos orgánicos para plantas de casa y una exposición fotográfica.

Entrevistado al respecto, Felipe de Jesús Peña Soto, técnico agroecológico social del municipio indígena de Xoxocotla y Puente de Ixtla, dio a conocer que, como parte de la celebración del Día del Maíz, hicieron una serie de conferencias sobre técnicas más amigables con el medio ambiente para el cultivo agrícola.

Para esta celebración se dieron cita todos los productores de todas las ramas para compartir con la población en general, la experiencia que tienen los productores de sembrando Vida entre otros especialistas que convergen en el Auditorio Ejidal de Xoxocotla.

