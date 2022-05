CDHM abre queja de oficio contra maestros de la preparatoria 1

Luego de que estudiantes de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) denunciaran que son víctimas de acoso por parte de algunos profesores, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) Raúl Israel Hernández Cruz, informó que ya se inició una queja de oficio y están generando las condiciones para acercase a las víctimas.

Hernández Cruz informó que a raíz de estas denuncias públicas iniciaron una queja de oficio, por lo que están generando las condiciones para poder acercarse a las víctimas y poder identificar a los profesores que se les atribuyen los hechos.

El ombudsman indicó que la idea es instrumentar una investigación sólida y llegar a una eventual recomendación que permita atender este problema y sancionar en los casos en específico y evitar que sigan evolucionado.

Indicó que está seguro que la UAEM sabrá defender esa política de actuación para que se puedan procesar estos asuntos, aplicar los procedimientos administrativos de responsabilidad, tomar las medidas inmediatas para evitar que sigan en riesgo las alumnas u otras personas, así como que se generen otros planteles, como pudiera ser una medida de suspensión temporal que no anula el principio de presunción de inocencia.

Raúl Israel Hernández dijo que existe temor del presidente de la FEUM, César González Mejía, de que si los profesores señalados no son suspendidos de manera temporal se pudiera dar una doble victimización a las estudiantes, por lo que reiteró que no habría problemas si se suspenden temporalmente los maestros en tanto se agotan los procedimientos administrativos de responsabilidad en el orden penal y medidas que también desde la CDHM se hacen para no violar los derechos humanos.

Finalmente, Hernández Cruz indicó que se puede armonizar como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la situación de un mínimo vital, es decir, que el salario se reduzca a un mínimo vital mientras dure el procedimiento y sea separado temporalmente.





