Campesinos se preparan para temporal irregular

Las lluvias atípicas que se presentaron en los últimos días en Morelos no causaron daños en los cultivos de la región oriente, de acuerdo a productores agrícolas, no son suficientes para afectar la siembra, pero indican que el temporal de este año será irregular y eso no beneficia al campo.



Las lluvias se deben a la entrada de un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente de ambos litorales e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, actualmente en Morelos hay temperaturas promedio de 17 grados centígrados como mínima y 36 grados como máxima.

Respecto a este clima, los pobladores afirman que no es común que llueva durante abril, pues a finales del mes de mayo y junio es cuando tienen contempladas las lluvias fuertes.

El productor de hortalizas del municipio de Atlatlahucan, Ulises González indicó que este tipo de clima en un período no habitual les deja ver que el temporal será irregular, y que los cultivos como arroz, calabaza, sorgo, maíz, entre otros, necesitan más cuidados para no sufrir daños severos; Estos alimentos dependen de grandes cantidades de agua pero de manera continua y en temporadas específicas del año.

“Ahorita no hay mucha afectación más que en las zonas de riego pero no ha sido el caso, en lo que sí puede afectar es en hervir o amarillear los cultivos, esto pasa cuando hay exceso de temperatura en el suelo más un poco de humedad que no es habitual, esto hace que las plantas se pongan amarillas, si las lluvias siguen así eso podría pasar con varios cultivos”, precisó.