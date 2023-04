Campesinos aún padecen la injusticia

Pedro Rodríguez Villanueva, presidente del Comisariado Ejidal de Jojutla, manifestó que sigue sin hacerse justicia al campo y un ejemplo de eso, son los años que llevan esperando la reparación de daños y el pago justo de las tierras por donde pasa la autopista Siglo XXI.

Entrevistado después de la ceremonia cívica del 104 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata, Rodríguez Villanueva manifestó que la Revolución mexicana hizo cambios importantes como el reparto de la tierra, pero lamentó que al día de hoy sigue sin hacerse justicia para la gente que trabaja el campo.

“No se ha hecho justicia al campo. Tenemos que ser sinceros, nosotros somos representantes ejidales y la verdad no sé ha cumplido con todo lo que pregonó tanto el general Emiliano Zapata, nos ha rebasado y el gobierno nos ha visto la cara”, dijo Rodríguez Villanueva.

“No nos han pagado totalmente y mucha gente nos tacha de huevones, cuando desconocen que llevamos más de 16 años que se comprometieron a comprar de acuerdo con un decreto de expropiación que no ha salido y sólo les dieron una parte, no se compraron como debe ser”.

Rodríguez Villanueva reconoció que no participaron en el bloqueo de la autopista del Sol que se realizó la semana pasada, porque fueron respetuosos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la empresa concesionaria de las autopistas, del convenio firmado que establece que para el mes de mayo de 2023, van a terminar las obras inconclusas, resolver el problema de las parcelas sin agua o que quedaron sin acceso a los caminos de saca.

“Hemos sido respetuosos, aunque no han cumplido y nos han dejado plantados, estamos solo esperando que, si en mayo no resuelven, tendremos que manifestarnos. Sólo esperamos que no nos fallen y cumplan con el convenio firmado”

Rodríguez Villanueva preciso que les quedaron a deber mobiliario, reparación de cunetas, caminos de saca para las parcelas encerradas y sin agua y un puente: "hasta el momento ya nos fallaron dos veces en las reuniones de este convenio que tenemos, no se presentaron el tres y el seis de marzo, y dicen que sí van a cumplir, pero si no cumplen nos vamos a manifestar, no en Morelos, en la Ciudad de México, ya que son 40 parcelas afectadas al ejido de Jojutla, por donde pasa la autopista Siglo XXI que conecta con la autopista del Sol".