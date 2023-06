Calor y mala construcción provocaron daños en Plaza de Armas

Una mala construcción, aunado a las condiciones climáticas, habrían provocado el levantamiento del adoquín de la Plaza de Armas "Emiliano Zapata Salazar" en el Centro de Cuernavaca el pasado viernes 2 de junio, así lo señaló el coordinador de Protección Civil Estatal, Víctor Mercado Salcedo.

En conferencia de prensa este lunes 5 de junio, Mercado Salcedo indicó que esto se dio con base en el análisis preliminar, sin embargo, aún se espera el dictamen de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

"La situación fue que desde el principio, cuando se hizo la obra, el mal sistema constructivo debajo de esa parte, dónde se hizo la línea, hay una superficie que es la tapa de una cisterna", explicó el funcionario estatal.

Dijo que, muy probablemente la mala colocación de los diferentes materiales y el constante calor que se sintió durante los últimos días pudo provocar que se generara una fuerte presión en el piso de la plancha de Plaza de Armas empujando el adoquín.

Mercado Salcedo indicó que fueron cerca de diez metros los afectados tras el siniestro, y luego de realizar las acciones preventivas pertinentes, mencionó que se descartó que exista un riesgo para la población o que se genere otro tipo de desastres.

"Una vez que hicimos la revisión y que se hizo el desalojo de manera preventiva en Palacio, nos dimos cuenta de que la zona que estaba afectada realmente era un tramo muy pequeño, que es la parte que está resguardada ahorita, por lo que no hay riesgo, no hubo movimiento de tierra", mencionó.

Sin embargo, el titular de Protección Civil Estatal indicó que hasta que culminen los trabajos para tener el dictamen de este hecho la plaza permanecerá cercada, además de que posteriormente comenzarán con los trabajos de remediación de estos adoquines levantados.

Por su parte, Mónica Boggio Tomazas Merino, jefa de la oficina de la gubernatura, manifestó que por ahora no se plantean interponer denuncias penales en contra de exservidores públicos, pues esperan tener el estudio completo para saber cómo proceder.

"Por el momento no se tiene definido o aterrizado presentar denuncia alguna, toda vez que corresponde a la secretaria de obras públicas terminar de hacer el análisis completo, los antecedentes para determinar las causas del por qué se suscitó este acontecimiento", dijo Tomazas Merino.

Fueron un fraude los trabajos en Plaza de Armas: Cuauhtémoc Blanco

Quien también habló con respecto a lo ocurrido en Plaza de Armas, fue el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien dijo fue un fraude la remodelación que hizo su antecesor Graco Ramírez.

"Imagínate estuvo tanto tiempo cerrada (la Plaza de Armas) durante la administración pasada, siempre lo dicho, fue un 'fraudesote' lo que hicieron ahí el ex gobernador Graco Ramírez; ya van más de seis o siete años esa plaza remodelada y no es justo para una plaza que costó tanto dinero".

Blanco Bravo informó que será a través de la secretaría de Obras Públicas que se realicen los trabajos para arreglar las afectaciones, por lo pronto, dijo, permanecerá cerrado al paso para evitar algún riesgo a la población.

"Es lamentable, fueron 900 millones de pesos que se gastó este sinvergüenza, así le digo yo, y así como lo decimos en el argot futbolístico, no tiene mamá".

No obstante, dijo que así como está la Plaza de Armas de Cuernavaca, hay otras obras más que tienen fallas, como el estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec, en el cual se invirtieron más de 800 millones de pesos y que también ya está en malas condiciones, "yo he dicho que con 300 o 400 millones de pesos haces un estadio fútbol, no te puedes clavar tanto dinero", finalizó.