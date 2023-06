Calor provoca la muerte de ganado en Tlaquiltenango

En el municipio de Tlaquiltenango las altas temperaturas y la prolongación de la temporada de estiaje afectan al sector agrícola y ganadero con perdidas significativas, según informó Christian Mishell Pérez James, presidente del consejo ganadero del Estado de Morelos.

Pérez Jaimes indicó que los productores buscan mitigar el tema de la falta de agua y contratan pipas de manera particular.

“El tema de los aguajes ya ha disminuido bastante, el tema de las lluvias que sucedieron en los días anteriores fueron mínimas, no pudimos tener captación más allá del 2 por ciento, de lo que tenemos de ollas de agua y bordos, y sin duda eso ya nos está pegando en la zona sur del estado de Morelos porque el tiempo de estiaje ya se está prolongando, normalmente a partir del 15 de mayo ya tenemos lluvias regulares, que ya se han atrasado, evidentemente eso ya nos está afectando en la ganadería porque ya hemos tenido pérdidas en algunas cabezas”, explicó.

El presidente del consejo ganadero de Morelos, dio a conocer que debido a las altas temperaturas y la prolongación de la temporada de estiaje, el sector ganadero y agrícola se ha visto afectado, incluso han tenido pérdidas de animales

En los últimos quince días murieron alrededor de 12 vacas y caballos a causa de la sequía. De la zona sur del estado, el municipio de Tlaquiltenango es el más afectado por la muerte de ganado.

Zona sur registra hasta 49 grados

En municipios de la zona sur de la entidad es donde se registran las más altas temperaturas, en la comunidad del Higuerón, municipio de Jojutla, se registran temperaturas de 49 grados.

El ayudante municipal, Mario Rodríguez Salgado hizo un llamado a la gente que trabaja en el campo a hidratarse y tomar descansos en la sombra.

“Sí hemos estado en estos días con unas temperaturas muy altas, y es un poco peligroso sobre todo para la gente que trabaja en el campo mi recomendación es que se hidraten y trabajen un ratito, se tomen con calma y se vuelvan a hidratar y tomen sombra porque si es un poco peligroso”.

Esta localidad se encuentra en las faldas del cerro que lleva el mismo nombre, el panorama luce seco ya que el temporal no llegó como se esperaba, advierten campesinos como Francisco García quien reconocen que enfrentan una severa sequía que no les permite empezar la siembra porque no hay humedad en el suelo.

La población del Higuerón es de más de cuatro mil 500 habitantes, su actividad económica depende de la agricultura y la ganadería, el cultivo predominante es la caña de azúcar.