Calles de Cuernavaca no son aptas para discapacitados, acusan usuarios

Durante el primer recorrido por el centro de Cuernavaca que realizaron personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas evidenciaron que las calles del Centro Histórico de Cuernavaca no son aptas para la movilidad y el desplazamiento para este sector; por lo tanto, no pueden considerarse incluyentes; a su paso, los usuarios detectaron obstáculos, rampas mal diseñadas y vicios de los ciudadanos al no respetar las banquetas o el paso peatonal.

Al hablar sobre los retos que deben enfrentar las personas en silla de ruedas, María Guadalupe Montiel Colín hizo votos para “que los comerciantes nos ayuden a abrirnos espacio; o pasamos o mejor ellos pasan, porque nosotros no podemos, o luego la gente nos dice 'ni te hubieran dejado salir de casa, no sirves', y eso no se vale; yo creo que nos deberían poner un poquito de atención, porque también somos seres vivos que, de alguna manera, queremos conocer nuestro Cuernavaca”.

Ayer fue el primer recorrido que realizó un grupo de 12 personas, acompañados por personal del DIF Cuernavaca y la asociación Enchúlame la silla, con el propósito de verificar las condiciones del Centro Histórico para la movilidad de las personas en silla de ruedas, bastón e incluso madres con carriola.

El recorrido incluyo la visita a monumentos históricos como El Jardín Borda y la Catedral de Cuernavaca, donde la constante fue la misma: rampas obstruidas, demasiado inclinadas, puestos callejeros y casetas de periódicos de enorme tamaño que cierran el paso en las banquetas, pero también autos mal estacionados que impedían el paso sobre las banquetas.

Irene Guadalupe Martínez Duran coincidió en que las rampas no son las adecuadas en prácticamente todas las calles del Centro Histórico “las rampas que hay aquí en las avenidas del centro están muy inclinadas; no las podemos subir, a fuerza necesitamos de personas para que nos apoyen; que reflexionen que se pongan en nuestros zapatos, bueno, en este caso, en las llantitas de nosotros, y que vean que para nosotros no están en acceso todas las rampas que supuestamente, entre comillas, pusieron; es como una burla para nosotros”.

Durante el recorrido personal del ayuntamiento capitalino tomó nota de lo que, dicen, diario enfrentan las personas con discapacidad.

Aunque al principio las autoridades negaron información sobre los motivos del recorrido, la directora del DIF Cuernavaca, explicó que “el objetivo es identificar los accesos y las rampas para las personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de carriolas para mejorarlas o construir las que hagan falta".