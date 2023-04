Caen participaciones Federales un 10% el primer trimestre del 2023

Las participaciones federales cayeron 290 millones de pesos durante el primer trimestre del año 2023, lo que representa un 10 por ciento menos de lo estimado, debido a una caída en la recaudación federal. Así lo informó, el Encargado de Despacho la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, José Gerardo López Huérfano.

"Cerramos el primer trimestre del año con una disminución del fondo general de participaciones, debido a una caída de la recaudación federal", mencionó el servidor público.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, López Huérfano calificó a esta situación como atípica, pues se sale de los parámetros que se consideran como normales cada inicio de año, la última vez que se presentó este escenario fue en el año 2020, debido a la pandemia.

"No, no es normal, es una situación atípica no la habíamos tenido desde el año 2020 justamente por la pandemia", externó el funcionario estatal.

López Huérfano explicó que las participaciones federales son recursos que el Gobierno de la República transfiere a las entidades federativas, y que las autoridades estatales los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren necesarios.

Agregó que esta situación trae consigo una afectación directa en el tema de liquidez del Ejecutivo Estatal, sin embargo, descartó que haya ajustes, particularmente a la baja, del presupuesto de la Ley de Ingresos.

"Actualmente nos afecta en el tema de liquidez, todavía no estamos hablando de un ajuste o disminución de presupuesto de la Ley de Ingresos", añadió.

Mencionó que están a la espera de las acciones que emprenda la federación para contrarrestar esta situación.

Asimismo señaló que continuarán con las gestiones que le competen como dependencia estatal, y de la mano con el Gobierno Federal ratificar los acuerdos firmados en el año 2020, donde se vivió esta misma situación, para garantizar la compensación de recursos por esta caída.

Por último, externó que se espera un mejor panorama para los siguientes tres meses con las acciones a emprender.

"Es lo que nos comenta la propia federación, que ellos están haciendo los ajustes necesarios para poder compensar esta caída de ingresos y algunos mecanismos en cuestión de recaudación de impuestos", puntualizó.