Bomberos de Jojutla sofocan incendio junto a balneario Los Naranjos

Bomberos de Jojutla sofocaron un incendio provocado por la quema de basura en un pastizal ubicado a un costado del balneario Los Naranjos de la localidad de Panchimalco. El reporte fue realizo por personal del balneario, quienes aseguran que la zona es saturada por residuos, llantas y materiales.

El director de Protección Civil y Bomberos Miguel Angel Olvera Torres aseguró que atienden en promedio tres incendios al día en temporada de estiaje, por lo que, evitar la quema de basura necesario para prevenir incendios que se salen de control.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Lamentó que a la gente se le haga fácil prender fuego para acabar con la maleza, pero no sabe todo lo que ocasionan de contaminación porque solo no solo es pastizal son llantas es basura provocan muchos daños que no se dan cuenta que los cometen y la gente recibe todo el humo, pero gracias a Dios se logró controlar esta mañana”, comentó.

Estiaje agudiza incendios

La zona sur de Morelos se caracteriza por tener sembradíos de caña de azúcar que para su cosecha se queman en el periodo de zafra. Esta actividad se realiza por expertos para cuidar del terreno fértil. Sin embargo, la ciudadanía no siempre toma las precauciones necesarias y provoca incendios.

Durante la temporada de estiaje, bomberos atienden de dos a tres incendios al día debido a la constante quema de basura sin precaución para limpiar terrenos de los mismos habitantes.

Finalmente, el director Olvera Torres llamó a guardar la prudencia este fin de semana largo y evitar este tipo de actividades que ponen el riesgo el patrimonio de la ciudadanía y el medio ambiente.