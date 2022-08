Ayuntamiento no gastará en festejos por la Independencia

A días de celebrar las fiestas patrias, el Ayuntamiento de Cuernavaca no tiene contemplado realizar una celebración al respecto, así lo aseguró el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

Mencionó que hasta el momento no se ha hablado sobre la celebración de la noche mexicana pues lo ha considerado como un evento superfluo y que podría poner en riesgo a la población en general, pues señaló que se buscará no congregar a la gente para evitar contagios por Covid-19 o bien, alguna otra enfermedad, por lo que sugirió que se mantenga la sana distancia y el uso de cubrebocas en todo momento, “no vamos a provocar un hacinamiento de la población con el riesgo de contagio”.

A propósito de su postura con respecto al Grito de Independencia, el edil capitalino señaló que "Cuernavaca es el asiento de los poderes estatales y cómo tal el Ejecutivo convoca el Grito de Independencia y también hace la invitación a las autoridades del municipio de Cuernavaca", e hizo hincapié en que el tema no se ha prestado para ponerlo sobre la mesa.

Otro de los puntos más importantes por los cuales Urióstegui Salgado no ha considerado realizar la tradicional fiesta mexicana, es que las arcas municipales no cuentan con los recursos para desviarse en eventos superfluos, por lo que de considerarse se realizaría un evento simbólico y no una fiesta en la sede de Papagayo.

Con respecto a la verbena que se establece en el primer cuadro del centro y en la periferia del mismo, el edil señaló que no se ha valorado y será parte del análisis que se hará por parte del cabildo, incluso explicó que el Ayuntamiento no ha tenido solicitudes formales por parte de los comerciantes para que se instalen de manera momentánea frente a Palacio de Gobierno.

