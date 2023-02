Ayuntamiento detecta corrupción en documentos de ambulantes

El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura señaló que de un padrón de mil 600 comerciantes que se tenía al inicio de la administración, solo 400 comerciantes presentaron expedientes para regularizar su negocio; estos pertenecen al Nuevo Grupo Sindical (NGS), sin embargo, se encontraron con ciertas irregularidades.

Entre las irregularidades, se encontró que algunos recibos no corresponden al pago del estímulo que se determinaba, por ejemplo, presentaban recibos del 2018 que señalaban pago por refrendo o ocupación de la vía pública, pero en realidad correspondía al pago por una multa.

Carlos de la Rosa Segura señaló que había muchos similares, por lo que, iniciaron un proceso en contraloría municipal y se hizo el cruce de información en tesorería, para determinar las responsabilidades por parte de los comerciantes o bien, de la administración que expidió los permisos. Para determinar dichas responsabilidades, se debe realizar un recorrido de la procedencia del recibo.

"En función de eso podremos determinar que muchos de los que nos presentaron (de los 400) están de manera irregular... Estamos analizando esto, no sé cuántos lleva la contraloría", explicó el secretario.

Además, reiteró que están analizando los expedientes, sin embargo, aun no cuentan con una cifra exacta de los dictaminados por el cruce de información, para tener datos concretos, se necesita que la información de secretaría, tesorería y contraloría se unifique.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento refirió sobre el tema de regularización y reordenamiento de los comercios, que deben llegar a un acuerdo en el cabildo y así, determinar cómo y cuál será el cobro de los refrendos a los ambulantes al ocupar un espacio en la vía pública.

“Sí se abuso de la falta de regularización, estaremos tratando de llegar a acuerdos, una vez que el cabildo apruebe la propuesta de cobro de estímulos fiscales para la venta en la vía pública, estaríamos en la oportunidad de acercarnos a platicar con ellos y estaríamos en el reordenamiento… Porque tengo la facultad de regular, pero no de cobrar, y mientras no pueda cobrar, no puedo regular, es un círculo vicioso”. concluyó el funcionario.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!