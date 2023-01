Autoridades deben priorizar apoyo a las mujeres gestantes

Integrantes del Movimiento 40 días por la Vida, hicieron patente la necesidad de crear centros de atención para las mujeres quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o que incluso son forzadas para practicarse un aborto ya sea por sus padres o incluso por su pareja.

Más que legalizar la cuestión del aborto, es necesario atender el mandato constitucional del derecho a la vida y crear oportunidades de desarrollo, señaló Josefina Martínez Luna, coordinadora de 40 días por la vida Morelos, por lo que pidió a los legisladores locales que para 2023 se puedan crear leyes que apoyen a las mujeres gestantes.

“Solicitarles a los diputados que piensen en la población, que necesitamos leyes que permitan que las mujeres, los hombres, los niños, los bebés en gestación tengan la oportunidad primero de nacer y luego de tener oportunidades para poder desarrollarse; es la política pública la que permite que la persona tenga las condiciones necesarias para su pleno desarrollo”, dijo Martínez Luna.

Laura Varela Martínez, de comunicaciones 40 días por la vida Latinoamérica, señaló que lo único que solicitan es que se den condiciones justas para que las mujeres puedan encontrar una esperanza cuando se encuentran en la disyuntiva de abortar a su bebé, para que decidan salvaguardar esa vida.

Agregó que en las clínicas para realizar aborto no hay un seguimiento, es decir, tampoco es que se preocupen por las mujeres, porque no hay atención psicológica post aborto, es por ello que agregó, es un negocio y no una opción de mejora para las mujeres.

“Si realmente esto fuera en favor de la mujer, no solo se ofrecería la opción del aborto, sino las condiciones para recibir atención para quienes van a tener a su bebé y en su entorno no se cuentan con las condiciones para hacerlo; ayudar a la mujer en situación de violencia, entre otros. Dar opciones de vida y no de muerte”, sentenció.

Varela Martínez agregó que se requieren de espacios que den atención médica para el parto, pero también que se tengan opciones de empleo, para ofrecer a las mujeres un panorama que les permita ver más allá del conflicto que pudieran enfrentar por la falta de oportunidades.

40 días informó que en Morelos se tienen vigentes cuatro campañas, mismas que se realizan dos veces al año, una frente a la clínica 1 del IMMS en Cuernavaca; en el Hospital del Niño y el Adolescente en el municipio de Emiliano Zapata; en el Crucero de Tejalpa, sobre el camellón y otra más en Cuautla, a las afueras del Hospital General Mauro Balauzarán, en las que se hace oración en contra del aborto.

Asimismo, en el país se llevan a cabo 97 campañas, mediante las cuales, se han salvado dos mil 185 vidas, informaron las activistas.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local