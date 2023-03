Aún se pelean en secundarias, pero ya no lo graban en videos: IEBEM

El director de Secundarias del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), David Suárez Solís reconoció que los alumnos se siguen peleando, pero sin grabar videos y sin subirlos a las redes sociales. De acuerdo con Suárez Solís, en lo que va del año se reportaron dos casos de menores que se pelean afuera de los planteles y aunque el registro disminuyo, se sigue trabajando en la activación de protocolos en materia de salud mental.

“Ya no con el mismo contexto de grabarse y hacer retos, fueron en 2 partes del estado, el año pasado sí hubo varias acciones que fue cuando se retomaron los protocolos de proteger a los menores. Ahorita no tenemos ninguan escuela en focos amarillos ni rojos”.

Esto, dijo, ha sido a raíz del encierro de los alumnos que permanecieron aislados y ausentes de la socialización, ya con los protocolos sobre la estimulación emocional de los menores los casos han disminuido, “entre más tiempo sigan conviviendo ya regresen a la normalidad, están encontrando sus propios espacios”, desde la cascarita, y otras actividades.





En 2022 los casos de bullying se dispararon “tremendamente”, pues este tipo de comportamientos entre estudiantes se han normalizado, por lo que son pocos los padres de familia que denuncian o le toman una mayor importancia.





Frente a dichos casos, descartó que los agresores hayan sido expulsados ya que la ley les prohibe que lo hagan. En cuanto a casos de acoso sexual cometidos por parte de maestros contra alumnos, dijo que sumaron 3 quejas, pero que no escalaron a un mayor nivel “oficalmente no tenemos casos, ya no hubo una denuncia formal.





El caso de la Escuela Secundaria “Antonio Caso” del municipio de Cuautla, ha sido el único que ha reportado menores intoxicados con clonazepam como parte de un reto viral, menores que siguen cursando su educación de manera regular.













