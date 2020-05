Aumenta el hambre en Morelos

Aumenta la demanda de familias que quieren beneficiarse del Banco de Alimentos en Morelos, sin embargo, por el momento no puede incrementarse el apoyo, debido a que por la pandemia sólo están operando tres centros de distribución en el estado y únicamente se atiende por cita para evitar aglomeraciones, así lo dio a conocer su director operativo Everardo Riestra Ochoa.

Al encontrarnos en contingencia sanitaria por Covid-19, el banco recibe diariamente solicitudes de familias que buscan su incorporación, sin embargo, por el momento no cuentan con la capacidad para apoyar a más personas.

Actualmente, atienden a 35 mil personas, entre personas de Morelos y parte del estado de Guerrero.

Aunado a que lamentablemente sus aliados han reducido operaciones y en otros casos, han tenido mayor demanda lo que ha provocado que sus donaciones al Bando de Alimentos, las donaciones por parte de los supermercados en cuanto pan ha bajado en un 35 por ciento, mientras que en el caso de granos básicos les han subido considerablemente el precio.

Everardo Riestra dijo que a principios de año, cada pieza costaba 11 pesos y actualmente se encuentra en 22 pesos; mientras que el frijol de 13 pesos ahora se encuentra en 30 pesos.

Lo que les impacta considerablemente, porque los beneficiarios solo pagan un costo de recuperación de 100 pesos, cuando en realidad la despensa tiene un costo real de 132 pesos.

Por el gran número de casos de Covid-19 que se estaban presentado en el municipio Cuautla, tuvieron que cerrar el centro de distribución, y así evitar aglomeraciones y no arriesgar al personal.

Actualmente solo funcionan los centros de distribución de Cuernavaca, el de la Central de Abastos de Emiliano Zapata y en Alpuyeca.

Tan solo en el centro operativo de Cuernavaca del Banco de Alimentos entregan al día entre 280 y 300 diarias, y no se han abasto pese ahora están trabajando los sábados.

Debido a que las donaciones se han reducido por parte de supermercados aliados, se han enfocado en traer frutas y verduras de diversos estados del país, como plátano, papaya, jitomates, los cuales deben acelerar su entrega para que no se echen a perder, y además estos productos ayudan a mejorar nutricionalmente los paquetes, sin embargo, la población que no está acostumbrada a llevar una alimentación sana, no les ha parecido que ahora los paquetes cuenten con mas frutas y verduras.

Riestra Ochoa dijo que están buscando que el Gobierno del Estado se una a un proyecto con el se busca garantizar la alimentación de 16 familias vulnerables, con la ayuda de otras organizaciones como es la Fundación Cáritas.

Asociaciones como CitiBanamex y Coopel les ayudaron becar a 76 adultos mayores durante dos meses; mientras que La Comer les hizo entrega de paquetes que fueron repartidos personas que no tienen acceso a paquetes alimenticios.