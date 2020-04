Alistan la ambulancia ciudadana

La necesidad de tener más ambulancias al servicio de la sociedad en Cuautla y el querer brindar servicios de atención pre hospitalaria básica a las personas que así lo necesitaran, llevó a los jóvenes integrantes de Primer Contacto Morelos A.C a crear una ambulancia, a través de donaciones ciudadanas este proyecto está casi culminado y ya han comenzado a brindar servicio gratuito de traslado a familias de escasos recursos.

Primer Contacto Morelos inició como un pequeño grupo de paramédicos que comenzaron a brindar servicio a personas accidentadas, aprovechando el apoyo que tienen de taxistas del sitio verde bandera el grupo adquirió popularidad en el municipio pues estos taxistas se encargaron de ayudarles en la difusión de algunos servicios, ahora ya son asociación civil y están integrados por 20 personas entre paramédicos, camilleros, enfermeras , doctores y primeros respondientes, todos cuentan con certificaciones en su labor y se continúan actualizando en los servicios hospitalarios de primer contacto.

Abraham Rojano González, vicepresidente de la agrupación, señaló que Cuautla sólo cuenta con dos ambulancias una por parte del ayuntamiento y otra de la Cruz Roja, sin embargo estas ambulancias son insuficientes para todo un municipio, por lo que en su agrupación les nació crear una ambulancia para ayudar a las familias de escasos recursos.

Refirió que ellos no cobran por sus servicios sin embargo algunas personas les han donado material en especie para su labor, y es a través de donaciones que en un año han podido casi culminar el proyecto de la creación de la ambulancia.

Un hombre al cual ayudaron con sus servicios les donó hace un año una camioneta, fue a partir de ahí que durante sus guardias los integrantes de la asociación civil han ido modificando por dentro y por fuera la unidad para crear de ella una nueva ambulancia.

Cabe decir que las personas que han sido beneficiadas con los servicios médicos han donado para la ambulancia, insumos médicos, camillas, tablas de madera, colchones , vinil, lámparas , parte de lo que la ciudadanía ha donado y ellos han adaptado para crear la ambulancia.

“Esos cambios nosotros solitos lo hemos estado haciendo, la gente nos dice en que nos puede ayudar pero todo el trabajo de corte, ensamble, pegado y más lo hacemos los de la agrupación en los ratos libres que tenemos en nuestras guardias”.

Si bien la ambulancia aún no está operativa al 100 por ciento, esta ambulancia ya ha comenzado a brindar servicio de traslado a las personas de escasos recursos.

“El pedir de manera particular un servicio de ambulancia es muy caro, además si por algo el paciente se llega a tardar el precio aumenta y muchas veces las familias no tienen para pagarlo eso afecta la salud del paciente, nosotros hacemos estos traslados de manera gratuita para las personas de escasos recursos y los pacientes que sabemos nosotros podemos cuidar de acuerdo a nuestras posibilidades, no les cobramos nada y es nuestra manera de agradecer el apoyo que la ciudadanía nos da”.

A través de las redes sociales de Primer Contacto Morelos A.C y de cualquier taxi verde bandera, la población puede solicitar los servicios médicos, el servicio de ambulancia o bien donar a la causa.