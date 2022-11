Auditoría a SOAPSC no va contra Arredondo: Paola Cruz

La diputada Paola Cruz Torres aclaró que fue a solicitud de un grupo de vecinos que se aprobó en el Congreso del Estado el punto de acuerdo para exhortar a la Entidad Superior de Fiscalización (ESAF) de Morelos a realizar una auditoría al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) en el período de tiempo en el que el organismo estuvo bajo la dirección de Rodrigo Arredondo López, actual presidente municipal de la Heorica.

El miércoles 23 de noviembre la diputada de Morena presentó al Pleno del Congreso local un punto de acuerdo en el que se exhorta a la ESAF para realizar una auditoría especial al SOAPSC en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

El alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, aseguró que la acción propuesta por la legisladora local tiene como fin distraer la atención luego de que 22 alcaldes de Morelos planetaron restructurar los 500 millones de pesos destinados al fondo de infraestructura regional.

Paola Cruz refirió que la semana pasada la Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción del Congreso del Estado recibió la petición de la auditoría por parte de la organización civil Vecinos Vigilantes de Cuautla.

La diputada morenista negó que el punto de acuerdo aprobado por el Legislativo local se trate de una distracción, y afirmó que simplemente coincidieron lo días.

“Si no tiene nada que deber no tiene nada que temer, la transparencia es una de las obligaciones que todos los servidores públicos estamos expuestos y que sin ningún problema a debería abonar y apoyar y no le debería de sorprender, al contrario debería sacar un comunicado que lejos de verlo como una represión debería sumarse a la transparencia y a la rendición de cuentas”, expresó la legisladora cuautlense.

El punto de acuerdo, que fue aprobado con 14 votos a favor, señala que la ESAF deberá determinar el importe de los recursos recaudados e ingresados al SOAPSC por cualquier concepto durante el período en el que el edil de Cuautla fue el director del organismo.

La auditoría también deberá determinar si los recursos financieros identificados se aplicaron eficientemente siguiendo los objetivos establecidos en su plan de desarrollo por los programas operativos anuales y si dichos recursos fueron aplicados conforme a las disposiciones legales que regulan su ejercicio.







