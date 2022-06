¡Atención! Concluyen los descuentos en verificación

Para las primeras horas del mes de julio las patrullas ecológicas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable comenzarán a aplicar multas a los automovilistas que no hayan realizado su verificación en tiempo y forma, el último día de este mes concluye el programa Borrón y cuenta nueva, por lo que las autoridades han descartado una ampliación más.

“Las patrullas ecológicas aplicarán una infracción que el ciudadano deberá pagar en la Secretaría de Hacienda, las patrullas no pueden hacer ningún cobro y es partir del mes de julio, efectivamente este mes se acaba la prorroga que se dio de no recargos, de no multas anteriores, quién no lo haya hecho tendrá que verificar”, dijo José Luis Galindo Cortés, titular de la dependencia.

La multa oscila en los mil 300 pesos, aparte que el ciudadano deberá cubrir la verificación que le toca, especificó el funcionario al insistir en la invitación para que realicen el trámite en cualquiera de los centros de verificación disponibles en el estado.

El avance en cuanto a quienes han acudido a verificar es apenas del 60 por ciento, de un padrón que va entre los más de 300 mil vehículos particulares que transitan en la entidad, y aunque el trámite no ha llegado a un 100 por ciento, el aforo ha tenido un incremento de 20 por ciento comparado con el 2021.

En tanto la campaña de descuentos continúa, las patrullas ecológicas continúan invitando a la ciudadanía a cumplir con su trámite y evitar en un futuro multas o sanciones, éstas se encuentra en puntos concurridos sin ninguno fijo hasta el momento.

Para agendar una cita el portal para acceder es https://www.airepuromorelos.com.mx/; de acuerdo a la misma página los centros autorizados se ubican en avenida Vicente Guerrero y avenida Domingo Diez, calle del Arrastradero en Cuernavaca; en la comunidad de Tres Marías, en Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Jojutla, y el horario de atención es de 7:00 a 20:00 horas.













➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!