Aprueba Congreso pensión por orfandad para hijos de diputados

El Congreso de Morelos aprobó el decreto por el cual se establecen las bases para la pensión por orfandad para hijos de los diputados locales que fallezcan en el ejercicio de su cargo, la cual alcanzará 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que es alrededor de 30 mil pesos mensuales.

El proyecto de decreto fue presentado el 20 de junio del presente año por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Paola Cruz Torres, en el cual se establece que se podrá solicitar la pensión por orfandad en las siguientes condiciones:

Ante el fallecimiento de la diputada o diputado integrante del Congreso del Estado de Morelos durante el ejercicio de la Legislatura al cual fue electo.

Que la diputada o diputado señalado en el numeral anterior hubiese desarrollado su labor por un mínimo de dos años en la legislatura correspondiente, y

Que no exista o media resolución o decreto en favor de beneficiarios en términos en lo dispuesto por la fracción XI del artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

El decreto fue aprobado en lo general con 14 votos a favor, y con reservas hechas por el legislador, Alberto Sánchez Ortega, cambiándose el cálculo de la pensión, de 500 a 300 UMA.

Previo a la aprobación, el diputado de Morena, Arturo Pérez expresó ante el pleno su inconformidad, porque acababan de entregarle el dictamen, además consideró que representa dotar un privilegio como legisladores, el cual no goza el resto de la población.

"Considero que no podemos distinguir, un diputado no es ni más, ni menos, no es distinto no es diferente al pueblo, somos igualitos", y añadió que debería analizarse más a fondo el proyecto.

Por su parte, la diputada panista Andrea Gordillo Vega lamentó la falta de empatía, haciendo referencia al caso del asesinato de la legisladora Gabriela Marín.

"Es muy desafortunado la falta de empatía con una compañera que fue asesinada, que contaba comuna hija de seis meses, y claro esto debería de estar al acceso de toda la población, lamentablemente el Gobierno de hoy no da los recursos para que esto se pueda llevar a cabo", concluyó.