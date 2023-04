Anticorrupción pide orden de aprehensión contra la auditora estatal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del estado de Morelos solicitará a la justicia morelense la orden de aprehensión en contra de la ex titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) América “N”, al considerarla sustraída de la acción de la justicia. Esto luego de el amparo promovido por la ex servidora pública para no presentarse ante el juez en la audiencia de formulación de imputación quedó sin validez.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En entrevista con medios de comunicación, el titular de la FECC, Juan Salazar Núñez señaló que a reserva de que emitan más imputaciones, el delito que se le acusa es ejercicio indebido del servicio público.

“América “N” ha perdido su amparo el cual le permitía continuar sin asistir ante un juez a responder por las imputaciones que se le han hecho y en breve se estará solicitando orden de aprehensión en contra de la ex titular de la ESAF”, indicó el fiscal anticorrupción.

Hasta en tres ocasiones, América logró evadir la audiencia de formulación de imputación, por diferentes circunstancias como el desconocimiento de la carpeta de investigación en una primera instancia, por complicaciones de salud y posteriormente solicitó un amparo ante la justicia federal del cual se le otorgó la suspensión definitiva, en la cual se señala que no podía ser obligada a comparecer ante el juez.

Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción retiró los cargos por las tres carpetas de investigación iniciadas en contra de América por los delitos de peculado, ejercicio ilícito de funciones y uso de documentos falsos.

El fiscal anticorrupción, Edgar Núñez, informó que solicitará orden de aprehensión en contra de la ex titular de la ESAF, América "N", al considerarla sustraída de la acción de la justicia

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/zwGhiaBgGS — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 21, 2023

Lo anterior con el objetivo de que el recurso de amparo perdiera efecto y reclasificaron los delitos por los cuales se imputará a la ex servidora pública; se adelantó que serían hasta seis presuntos ilícitos, algunos ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, de acuerdo a Salazar Núñez solicitarán la orden para detenerla y hacer que se presente ante la justicia en Morelos.

Por su parte, el pasado 10 de marzo durante una rueda de prensa, América “N” acusó a la Fiscalía Anticorrupción de incurrir en actos de acoso, persecución e incluso amenazas hacia su persona para ponerla en prisión a toda costa.

La extitular de la ESAF fue señalada por realizar compras millonarias en electrodomésticos, artículos de línea blanca, vinos, entre otros, en una tienda departamental, mismas que se hicieron desde una 'cuenta secreta' de la Entidad Superior, la cual solicitada bajo una firma falsificada.