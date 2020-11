Analizan municipios volver al confinamiento

Ante el aumento de casos de Covid-19 en los municipios del estado y al retroceder ya dos entidades federativas en el semáforo de riesgo epidemiológico al rojo, alcaldes no descartan volver al confinamiento, advirtió Sergio Livera Chavarría, edil de Totolapan.

Precisó que en próximos días los ayuntamientos en conjunto anunciarán un acuerdo para endurecer las medidas sanitarias, toda vez que los repuntes de casos en municipios es una preocupación colectiva, incluso no solamente en sectores vulnerables, sino en poblaciones jóvenes, por lo cual no descarta puedan volver al resguardo obligatorio.

Refirió que dicha determinación será con independencia de que Morelos retroceda en el color del semáforo epidemiológico, teniendo la facultad los ediles de tomar este tipo de medidas para prevenir de inicio cualquier rebrote masivo no solo entre sus trabajadores, sino también la población a su cargo.

“Tendría que ser en estos días porque a pesar de que estamos en semáforo amarillo, no hemos pasado nuevamente a naranja en el estado; estamos viendo que los contagios han incrementado en todos los municipios, municipios pequeños y grandes, es colectivo”, expresó.

En el caso específico de Totolapan, mencionó, están valorando ya regresar a los funcionarios municipales al confinamiento en casa; además de cerrar el tianguis nuevamente e incluso en próximos días anunciarán la cancelación de todas las festividades religiosas y públicas del Ayuntamiento como son el carnaval y jaripeos, eventos que concentran un gran número de visitantes.

Livera Chavarría afirmó que pese a poder regresar a los trabajadores a sus casas no suspenderán los servicios municipales, aunque reforzarán las medidas preventivas para salvaguardar la salud tanto de los empleados municipales como de la misma ciudadanía.

“Es un doble riesgo porque los recolectores de basura no saben si en las casas donde pasan hay personas contagiadas de Covid, pero tienen que continuar su trabajo con medidas más agudas porque no podemos parar los servicios municipales”, refirió.

Instó a los morelenses no bajar la guardia frente a la pandemia, seguir acatando cada una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no salir en caso de ser necesario, al denunciar este fin de semana los municipios registraron una alta afluencia de visitantes de otras partes de la República, lo cual los pone en alerta porque la gente ha entrado a una zona de confort.

Necesario, cuidarnos todos: Canacintra

Si no nos cuidamos de la pandemia, la situación, tanto de salud como económica, se va a complicar más, por eso tenemos que cuidarnos todos, insistió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Morelos, Iván Elizondo Cortina.

Insistió que nadie debe de olvidar protegerse, cumpliendo siempre y en todo lugar con la sana distancia, el uso de cubrebocas, no dejar de lavarse las manos; “cumplir con todo lo que nos han dicho las autoridades. En todo momento hay que hacerlo, porque nos hemos dado cuenta que en otros países, como sucediendo en España, Italia, Francia, Alemania, su sistema de salud está por colapsar, por ello si no queremos estar igual o nos cuidamos o nos cuidamos, no hay de otra".





