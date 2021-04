Ana María Gutiérrez lucha contra la violencia hacia la mujer

Mientras sigan los actos de violencia contra mujeres y no paren las injusticias, Ana María Gutiérrez González continuará trabajando y luchando desde la Asociación Civil con Decisión Mujeres por Morelos y en el Refugio “El vuelo de las Mariposas”.

Nació en Ciudad de México, pero toda su vida a vivido en Cuautla, en la zona oriente del estado, estudió la carrera de psicología, en un principio se enfocó en educación y capacitación en la iniciativa privada.

Justo cuando trabajan como orientadora vocacional, se organizó con compañeras de lucha, constituyendo la Asociación Civil con Decisión Mujeres por Morelos , “nos empezamos involucrar en muchas cuestiones, política, a tener una participación más activa, eso fue lo que nos motivo, alguien nos lanzó un reto que solo hablábamos o criticábamos pero ¿qué hacíamos?”.

Cuando comenzaban a tener una posición activa con la asociación civil le ofrecieron dirigir el Sistema DIF en Cuautla, en el período de gobierno de 2006- 2009, y es cuando descubre que en el municipio existía un refugio para mujeres en situación de violencia pero estaba abandonado.

Ya en su paso por el DIF Cuautla pidió ayuda a la fundación para ayudar varias causas, y justo hubo una convocatoria del sector salud para fortalecer refugios para mujeres, en la cual no podían participar dependencias de gobiero, sino específicamente se dirigía a la sociedad civil.

Fue cuando la AC se hace cargo del refugio y cuando concluye su función en el DIF Cuautla, tras todos los casos que conoció, tras darse cuenta de la realidad que viven muchas mujeres, que se puede incidir en sus vidas, transformar vidas, salvar vidas y ayudarlas a cortar con sus ciclos y darles la oportunidad de brindarles ayuda a ellas y sus hijos, tomó la decisión de regresar a Decisión Mujeres por Morelos.

Ana María Gutiérrez indicó que a través de la función del albergue pueden ayudar y salvar vidas, lamentablemente no pueden incidir en las sanciones, la cual es una de las partes más difíciles del trabajo.

“Hasta la fecha el refugio El vuelo de las Mariposas existe y opera y salva vidas, gracias a mujeres que están al pie del cañón, buscando los recursos, viendo que funciones, peleando y exigiendo cada vez que lo han querido cerrar o retirar el recurso”, dijo.

A lo largo del funcionamiento del albergue se han enfrentado un sinfín de problemas, desde administraciones municipales que han querido quitárselos, otros que no apoyan, y el riesgo de que les sea retirado el apoyo económico para funcionar.

La psicóloga clínica señaló que cada 3 años deben de buscar que las autoridades municipales deben refrendarles el espacio en comodato, y en la ultima administración municipal por cabildo aprobaron por unanimidad que ya fuera decreto que tuvieran la propiedad, sin embargo, el Congreso del Estado no ha resuelto.

Gutiérrez González indicó que seguirá en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque existan los espacios de atención, y mientras no existan mejores condiciones, y las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia no podrá retirarse.

Mientras sienten que dan pasos en la defensa de los derechos de las mujeres, siente que se retrocede con el Gobierno federal actual con decisiones como el cierre de estancias infantiles.

“Mientras las coas están así no ve otra cosa a que dedicarme, quisiera hacer otras cosas, pero esto sigue jalando”, expresó.

Llamó a la sociedad en general y a las mujeres no perder de vista que existe la violencia, no normalizarla, no acostumbrarnos a estar escuchando esta cifras de 10 mujeres asesinadas diariamente en nuestro país.

“no juzguemos desde un enfoque de la ignorancia, dejemos de juzgar aquellas mujeres que salen y pintan un monumento o rompen un vidrio porque no sabemos si esa mujer que pinto y rompió esta llorando una madre, una abuela, por una hija, por una amiga, por alguna de estas mujeres que fue asesinada brutalmente o que no regreso a su casa, o simplemente desapareció y hoy por hoy puede estar siendo víctima de trata”.