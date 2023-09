AMLO ejerció violencia política de género la noche del Grito: MC

La diputada federal de Movimiento Ciudadano Jessica Ortega de la Cruz criticó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, luego de que no fueran convocadas a la ceremonia del 15 de septiembre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y a la presidenta del Congreso de la Unión, Marcela Guerra Castillo, acto que calificó como violencia política de género.

"Cometió agravio institucional hacia dos mujeres presidentas, hacía dos poderes de la unión; no era la fiesta del presidente”, dijo Jessica Ortega.

Comentó que en la ceremonia del Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre, en la Ciudad de México, tuvieron que estar ambas presidentas porque, además del cargo que poseen, son mujeres que visibilizan la participación femenina en la política.

“El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no es feminista”, puntualizó la diputada federal; por el contrario, asegura que actualmente se vive uno de los momentos más violentos para las mujeres y esta situación se ve reflejada en las instituciones.

“De por sí a las mujeres nos ha costado mucho trabajo ocupar esos espacios, el presidente es un hombre que se ha caracterizado por ser un violentador de mujeres, y lo digo así porque lo vemos desde sus propias acciones” expuso Jessica Ortega.

La diputada federal por Morelos, @jesi_ortega aseguró que AMLO ejerció violencia política, luego de no invitar a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ceremonia del Grito de Independencia

Sin estrategias para erradicar la violencia en contra de las mujeres

La violencia en contra de la mujeres es una situación que a Ortega le preocupa por la incidencia que tienen delitos como el feminicidio o violencia familiar, sobre todo porque en los municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) no ve acciones preventivas ni estrategias que impidan que las mujeres morelenses sean una estadística más, “no tendría ningún sentido que se establezca en todo el estado de Morelos la Alerta si no hay la intención de erradicar esas violencias”, opinó la diputada federal Jessica Ortega.