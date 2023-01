Ambulantes del centro histórico se quejan de invasión

Comerciantes exigieron al ayuntamiento de Cuernavaca que ponga orden en el primer cuadro de la ciudad, tras la instalación de negocios adicionales que participarán en el tianguis de Reyes. La mañana de este 3 de enero, frente a la escalinata de Plaza de Armas, se suscitó una discusión entre comerciantes, los integrantes de NGS les pidieron a los tianguistas que se retiraran de la zona, ya que ellos pagan un permiso anual de alrededor de cinco mil pesos por instalarse, mientras que los eventuales solo aprovechan estas fechas sin pagar.

La señora Ángela Villalba es comerciante ambulante del primer cuadro de la ciudad desde hace más de siete años, manifestó su molestia ante la situación y dijo es necesario que en el ambulantaje también haya orden para evitar estos enfrentamientos que rompen con la armonía de la capital morelense.

"El ayuntamiento está cobrando jugosos espacios y no quieren respetar a los permisionarios, no más invasiones, nosotros trabajamos tranquilos ¿por qué ahora llegan a invadir?", cuestionó.

Javier Herrera comerciante, también exigió de manera urgente que el ayuntamiento intervenga para que se tenga control del ambulantaje, porque aseguran hay 300 nuevos comerciantes que dicen pertenecer a NGS, pero no son reconocidos como tal.

"No dudamos que hubieran hecho un pago, pero no sabemos a quién, no nos muestran ningún recibo, y ahora son como 300 más y solo queremos orden para trabajar", reclamó.

A pesar de que se tuvieron momentos de tensión, finalmente los comerciantes lograron llegar a un acuerdo y a quienes pretendían remover, se les permitió instalarse en las banquetas de la calle Miguel Hidalgo y Gutemberg, sin obstruir el paso vehicular.

Los comerciales del NGS, advirtieron que al menos por esta ocasión se tuvo un acuerdo, pero buscarán una reunión con el edil de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado y su líder sindical para que se defina el orden en el ambulantaje.

De acuerdo con Ben Hur Hernández líder del Nuevo Grupo Sindical (NGS), en el tianguis de reyes participarán alrededor de 600 comerciantes.







