Un mes de fuegos en Tepoztlán, acusan ambientalistas

Organizaciones ambientalistas demandaron la intervención urgente del gobierno federal ante el voraz incendio en Tepoztlán que no ha podido apagarse; en una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los brigadistas voluntarios alzaron la voz para exigir que las campañas políticas no oculten lo que ocurre en los cerros de Tepoztlán, ante ese incendio que no se ha podido apagar desde hace casi un mes y el fuego puede volver a crecer. Según los números de la CONAFOR, Morelos es hasta hoy la entidad con mayor daño forestal de la república.

Incluso en su último reporte hasta el 25 de marzo de este año, en lo que va del 2021, ya se han registrado 2 mil 429 incendios forestales en 28 entidades federativas, afectando una superficie de 46 mil 986 hectáreas.

En el documento que está respaldado por al menos 20 agrupaciones, pidieron la ayuda cuando brigadistas ciudadanos, dijeron estar abandonados por todas las autoridades luego que el incendio dejó de ser el centro de la atención. Entre sus números señalaron que cada año en México, desde 2017 al 2020 en promedio se han afectado 556 mil 782.25 hectáreas de los bosques en México, y en donde el 70% del daño a esta superficie se deriva de actividades desconocidas, ilícitas y agropecuarias (CONAFOR, 2021).

Tan solo en el estado de Morelos hasta el momento se han registrado 77 incendios forestales (CONAFOR, 2021) con una afectación forestal de 513.59 hectáreas (SDS, 2021), al momento Morelos es ya la cuarta entidad federativa con mayor número de incendios forestales y superficie afectada en vegetación sensible al fuego (CONAFOR, 2021).

Por lo tanto, hacen un llamado de emergencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con las siguientes peticiones en sus competencias, primero en el ámbito Federal:

Destinar un presupuesto digno a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), encargada de proteger los bosques de México, la cual tuvo un recorte del 8.6% anual en su presupuesto del 2021.

Restablecer el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como bolsa de emergencia a la que los gobiernos locales y las comunidades afectadas puedan acceder a él con total transparencia para resarcir daños por siniestros en sus ecosistemas y comunidades.

Para el ámbito estatal y municipal, los grupos ambientalistas, exigieron fortalecer los trabajos colaborativos entre ciudadanía y gobiernos para la participación ciudadana en la implementación de brigadas comunitarias de prevención y combate de incendios.

Implementar la aplicación IGNIS, para detectar un incendio a tiempo con la participación ciudadana. Restablecer los comités técnicos para el tema de prevención y atención de incendios con los diversos sectores como establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entre muchos otros.

Grupos de la sociedad civil y habitantes de Morelos exigimos vivir en un ambiente sano, como lo establece el artículo 4to de nuestra Carta Magna, en su párrafo quinto donde reconoce que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho”.

Advirtieron que es urgente la intervención del gobierno federal porque en Morelos se requiere de una acción inmediata por parte de los tres niveles de gobierno ante la crisis ambiental enmarcada en esta época de sequía, y los posibles siniestros que se presenten en el futuro, que requieren ser atendida como emergencia de salud y bienestar mundial.

Las autoridades

El Mando Unificado de Incendios Forestales, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), da a conocer que al corte informativo, este día, en coordinación con brigadistas comunitarios y de los municipios se atienden cinco casos en los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Yecapixtla, Temixco y Xochitepec.

El director del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA) de la SDS, Raymundo Rosales Martínez, informó que el de mayor relevancia por la complejidad topográfica de la zona es el que se ubica en el cerro "Ocelotzin" en el municipio de Huitzilac, el cual inició la noche del domingo y es atendido desde el día de ayer.

El Mando a Unificado continuará informando de los avances en la atención de estos casos.

Ante la presencia de humo, la CEPCM recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas.

En lo que va de la temporada de incendios 2021 se tienen registrados 106 con una superficie afectada de dos mil 761 hectáreas de hojarasca, material herbáceo, renuevo y arbustivo.

106 Incendios se han registrado durante la temporada, 2 mil 761 hectáreas se han afectado.

Ante la presencia de humo, la CEPCM recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas.