Colectivo Sororas se manifiesta en Tlaltizapán para exigir mayor seguridad

Llega al ayuntamiento de Tlaltizapán a manifestarse el colectivo feminista #Sororas Tlaltizapán, pero el alcalde no estuvo para atender el pliego petitorio, tal parece que era más importante su campaña que atender al grupo de mujeres, quienes demandan mayor seguridad, protección y atención psicológica a los hijos de Elvia, asesinada el 12, además de exigir más cosas.

Tras marchar del cuartel, por el primer cuadro de la cabecera municipal hasta llegar al Ayuntamiento, las integrantes de este colectivo, arribaron al ayuntamiento donde ya las esperaban dos funcionarias municipales en lugar del alcalde. La directora de la Instancia de la Mujer, Perla Selene Figueroa y la delegada de la procuraduría en defensa del menor y la familia.

Con pancartas y consignas demandaron justicia y aunque unas tenían claro que a esta protesta deberían sumarse la demanda de justica por el homicidio de una madre y su menor el pasado fin de semana cuando sujetos armados los atacaron cuando viajaban a bordo de un mototaxi, sus demandas se concentraron en el pliego petitorio acordado el viernes de la semana pasada.

El pliego petitorio firmado por la mayoría, dirigido al presidente municipal Alfredo Domínguez Mandujano, exigieron se garantice la protección de los menores hijos de la víctima y la seguridad de las familias de la víctima, Elvia, en otro punto de sus demandas pide una pensión alimenticia, para los menores de edad y apoyo terapéutico.

Ahí plantearon la necesidad de ampliar la seguridad con patrullas a las comunidades más alejadas, atender los problemas de alumbrado público de las calles. Demanda por lo menos una patrulla para cada comunidad ante el repunte de la inseguridad y la violencia, para que se dé el aprovechamiento adecuado.

Y como ejemplo señalaron el deficiente alumbrado público de la colonia “Palo Prieto”, demandaron mayor sensibilización y capacitación en materia de equidad de género a los elementos de seguridad. Ahí dieron a conocer que también pedirá a la fiscal especial Fabiola García se hagan justicia.

Perla Selene Aguilar Figueroa directora de la instancia de la mujer, dio a conocer que se ha atendido los temas de equidad y género con los elementos de seguridad y en las escuelas tras advertir que no podrían dar mayor información: “por cuestiones de la fiscalía, y protocolos de investigación” aunque reconoció que la seguridad de los menores ya lo ésta atendido la Procuraduría de defensa del menor, e incluso dio a conocer que la abuelita puede solicitar la guarda y custodia.

Pero pidió que se organicen y hagan las solicitudes correspondientes al alumbrado público, “así funciona la administración y áreas correspondientes, se atienden las peticiones que les llegan por escrito, por lo que sin duda las calles que no tienen alumbrado son porque los vecinos no lo han solicitado, y el municipio no tiene la capacidad de atender el problema sin previa solicitud. “Se pueden organizar hacer la solicitud, esa es la forma en la que responde administrativamente el gobierno municipal” insistió. Al final solo se intercambiaron teléfonos para ver la posibilidad de unos talleres y acompañamiento a la fiscalía.