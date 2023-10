Juan Ángel Flores asegura que no se dará por vencido

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante manifestó que no se dará por vencido luego de quedar fuera de la lista de aspirantes que estarán en la encuesta para coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en Morelos; informó que seguirá recorriendo la entidad y haciendo reuniones con la gente que lo invite a las comunidades y municipios del estado, asimismo lamentó que hasta el momento no les han notificado nada y dijo que espera que no se violenten los principios de Morena.

La noche del pasado viernes la dirigencia nacional del partido Morena reveló la lista de los aspirantes que avanzan a la encuesta final para elegir a quien será candidato o candidata por la gobernatura en Morelos, tres mujeres y tres hombres, dejando fuera al alcalde de Jojutla, quien ha sido el mejor calificado en las diferentes encuestas y que ha sido reconocido entre los mejores presidentes municipales de México.

Quedaron para la encuesta los siguientes aspirantes:

Margarita González Saravia

Sandra Anaya

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT)

Víctor Mercado

Rabindranath Salazar

Juan Salgado Brito

Juan Angel Flores Bustamante, quien estáen espera de la notificación oficial de la lista que circula en las redes sociales, comentó que es algo muy lamentable que no les hayan notificado de manera formal.

"Es algo que sin duda no se entiende, lo digo con mucho respeto, es una decisión que se considera violenta los principios del partido Morena, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen, porque no hemos tenido ni una comunicación oficial, solo en redes sociales", manifestó el alcalde Jojutla.

Y agregó: "yo como les dije, voy a seguir construyendo, voy a seguir trabajando y visitando las comunidades a donde me inviten, voy a ir si me invitan a Axochiapan, Zacualpan, Tepalcingo, a llevar las políticas públicas que hemos propuesto en Jojutla que se pueden aplicarse en todo el estado".

Decidido a no dejarse vencer expuso: "seguiré acudiendo a las reuniones, no voy a bajar la guardia y en una, dos o tres semanas tomaremos una decisión para saber si seguimos creciendo con el trabajo que hemos hecho, o esto es una cuestión de otro tipo, pero voy a seguir construyendo a favor de Morelos".

Flores Bustamante rechazó que vaya a recurrir a la impugnación; "yo no impugno, yo soy un hombre de fe Dios decide las cosas, soy un hombre creyente, yo voy a seguir construyendo y si el partido me quiere tomar en cuenta en su momento, después de hacer una valoración del trabajo que vamos a seguir haciendo y si adelante ellos deciden que no, estaremos analizando nuestro futuro, no voy a descartar nada".

Se le preguntó si aceptaría la candidatura por otro partido o una candidatura independiente, a lo que respondió que ya no son tiempos de las candidaturas independientes, pero no descarta otro partido

"Voy a seguir trabajando, voy a estar cerca de la gente, voy a seguir construyendo con la gente y si la gente dice vamos por acá o nos quedamos aquí o vamos a seguir construyendo o no vamos a nada, ya se verá", finalizó el presidente municipal de Jojutla.





