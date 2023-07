Si Morelos está tirado, yo lo levanto: Juan Ángel Flores Bustamante

Juan Ángel Flores es el segundo alcalde mejor evaluado en el país y ahora quiere ser gobernador, y nada más. “Si no gano la encuesta no buscaré premios de consolación, eso no existe”, advierte en entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca en la que reconoce los enormes rezagos que en los últimos cinco años se han profundizado en Morelos, y concede: para que Morena gane la elección local en el 2024 hace falta reconciliarse con la ciudadanía.

El diagnóstico que Juan Ángel hace del estado inicia en positivo: “Morelos es grande, dejemos de vernos como un estado pequeño, tiene todo para poder generar un desarrollo industrial, agroindustrial, turístico, de servicios en todas las ramas. Hay una pluralidad de ideas, de colores, de climas, de sabores, que hacen que Morelos realmente sea un estado atractivo”.

Pero la inseguridad en Morelos ha aumentado desde que Cuauhtémoc Blanco asumió la gubernatura en octubre de 2018, la violencia criminal ha crecido en prácticamente todo el estado, por eso es el elemento central en el discurso de Juan Ángel: “Si vemos Cuernavaca, era una tierra de reyes, de emperadores, un lugar de descanso, uno de los mejores lugares del mundo para vivir, ¿por qué ya no es así? No se ha generado la seguridad suficiente en el estado, no ha habido condiciones que permitan el incremento de las inversiones en Morelos, el turismo ha decrecido por los problemas de seguridad; nos enfocamos en muchos temas, pero no vemos el prioritario que es la seguridad. Hoy en Cuernavaca vemos plazas vacías, desempleo, muchos locales en renta, casas en renta o en venta que no encuentran propietario y esto se debe no a los cambios del clima, sino a la inseguridad. Por eso nos tenemos que enfocar en el tema de la seguridad para cambiar también las condiciones en otros sectores, como la salud, la educación y el empleo”.

El alcalde de Jojutla reconoce que Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, que postularon a la gubernatura a Cuauhtémoc Blanco, son corresponsables en los rezagos provocados por las omisiones de la administración estatal, “echarse la bolita es lo más fácil, echar la culpa a los gobiernos anteriores es fácil, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Pero no es fácil la labor de gobierno, sobre todo cuando se encara un cáncer, se empieza a expandir si no se ataca de fondo, lo que el gobernador ha enfrentado es precisamente eso, un cáncer que ya estaba en fase prácticamente terminal, terrible”, afirma.

Flores Bustamante explica cómo se trabaja el tema en su municipio: “En Jojutla, por ejemplo, así lo entendimos y lo enfrentamos. Nos pusimos a trabajar en la seguridad del municipio. ¿qué es lo primero que te encuentras? Que no hay policías porque nadie quiere serlo, por miedo o porque hay más salario en otros lados, pero nadie quiere ser policía, ese fue nuestro primer reto. Tenía 30 policías por turno para cien mil habitantes. Ahí es cuando tuvimos que innovar porque lo más fácil era decir ‘yo firmé mi convenio de Mando Coordinado y la bronca es del gobernador o del presidente de la República’, pero no, asumimos la responsabilidad y generamos las condiciones para poder brindarle seguridad a la gente, y entonces nace la idea de los drones. Yo quería policía de barrio, pero no había policías, ni presupuesto para contratar más, ni quien quisiera trabajar en esa chamba, pues entonces hay que innovar, y empezamos a vigilar por aire y fuimos detectando células delictivas… y llevamos cuatro años sin una sola balacera en la cabecera municipal, necesitamos reforzar en las colonias, pero ya hay una disminución de más del 50% en homicidios, de más del 50% en robo a casa habitación, en los cuatro años que llevamos como gobierno no tenemos Alerta de Violencia de Género, llevábamos un récord en tres años de cero feminicidios, desgraciadamente el año pasado tuvimos dos por asuntos familiares que desgraciadamente no pudimos evitar y llevamos cuatro años sin secuestros”.

"Quiero ser gobernador para generar las condiciones de cambio en Morelos", expresa Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

En efecto, los índices de violencia en Jojutla han disminuido en los últimos cuatro años pese a su vecindad con municipios donde operan grupos criminales. “Hemos blindado el municipio, no ha sido fácil, los homicidios que hemos tenido han sido en los caminos que colindan con esos municipios, no cerca del centro de la ciudad”.

Pero Jojutla es un municipio pequeño comparado con el resto del estado y probablemente por ello la crítica de que las soluciones propuestas para la demarcación son como de laboratorio y no fácilmente aplicables a todo el estado, por eso le preguntamos: ¿se puede ese modelo a nivel macro?

Juan Ángel asegura que el municipio no es tan pequeño, “no son 60 mil habitantes, como marca el Inegi, pero se mueven en el municipio 40 mil más porque tenemos todas las escuelas, centros comerciales, bancos, de la región sur del estado. Estamos hablando de una circulación diaria de cien mil habitantes, esto implica una tercera parte de lo que es Cuernavaca, eso significa que para Cuernavaca hay que ampliar en tres partes lo que hacemos en Jojutla, se requiere un presidente comprometido que no agarre la copita y agarre la comida y se vaya a su casa. Un alcalde de 24 horas, que esté atento a todos los temas, que entienda que ser alcalde se traduzca en cumplir la responsabilidad de lo que la gente pidió: seguridad, salud, empleo, desarrollo económico, todos esos temas. Si te vas a prestar para ser alcalde no es nada más para cortar listones, o ir a la comida con los empresarios y tener camioneta y tener escoltas… Se requiere replicar, incrementar, atención, compromiso, valentía sobre todo, entender que te vas a arriesgar por tu gente y por tus ciudadanos. En el caso de Jojutla, si ahí nos funcionan diez, en Cuernavaca tendrían que funcionar unos 30, pero tienes el presupuesto, porque recibes 10 veces más que en Jojutla, con una población de tres o cuatro veces más que nuestro municipio. Hay que incrementar las cámaras de videovigilancia, en Jojutla teníamos una, hoy vamos por las doscientas”.

Y frente al desastre que presenta Morelos en todos los rubros después de cinco años de un gobierno impulsado por la llamada cuarta transformación, asegura que hace falta la reconciliación con la ciudadanía, “yo no miro el pasado, no busco responsables de lo que está pasando, la propia inercia del gobierno te los va dando y al final no es perder el tiempo en esa cuestión sino ir enfocando tus baterías para partir de lo que tienes, esa es mi filosofía. Así lo hicimos en Jojutla, la ciudad destruida, realmente sumida en el caos de inseguridad, de falta de vivienda porque se nos cayeron 2 mil 400 casas, de crisis en salud, entonces ¿qué hicimos? Reconciliación. Primero con los sectores productivos, de entrada hay que comprarles a ellos, para que el dinero se quede en el municipio; debes decirle no al moche, es fundamental para que el gobierno pueda funcionar. Reconciliación con todos los sectores productivos para generar las condiciones del desarrollo económico; el campo, adquirimos maquinaria agrícola y se las prestamos, por eso hay un apoyo directo de la gente del campo al gobierno municipal, acabamos de adquirir un dron agrícola que en siete minutos hace la chamba de un día de trabajo, imagina lo que significa esto sobre todo cuando los chavos no quieren trabajar en el campo; en Jojutla aplicamos el fertilizante de manera gratuita, eso es reconciliación. En salud hay que entrar a hacer una limpieza para evitar la corrupción, pero el gobernador tiene que estar ahí, y ponerse a checar cada uno de los hospitales, cada una de las clínicas, en qué y cómo se está gastando. Yo me puse a revisar hasta facturas… y por eso terminé la relación con algunas empresas porque nos metían gol con el paracetamol. Tuvimos que pintar las llantas de los camiones de basura para que no las robaran. Hay personal que abusa, pero el gobernador tiene que estar atento, no perder el tiempo en frivolidades, no generar más que la condición de trabajo y entrega a la ciudadanía, con todos los sectores”.

No vas a echar partidos de futbol, entonces, interumpimos.

“Yo creo que el compromiso que tenemos que asumir es de trabajo pleno. Yo no puedo responsabilizar al gobernador actual si lo hizo o no lo hizo, la verdad es que es una figura que le ha dado renombre al estado, que efectivamente hay condiciones que no se han enfrentado, bueno, tenemos que recomponer a partir de eso, no culpabilizando, sino reconciliando a la sociedad con el gobierno”, responde el alcalde.

Le preguntamos si es posible gobernar en el tiradero que parece ser Morelos.

“Amigo, yo vengo de las cenizas, acabamos de inaugurar una escultura polémica porque a algunos les gustó y a otros no, que fue el Ave Fénix, pero significa precisamente eso, renacer de entre tus cenizas, renacer de entre los escombros. Allá no teníamos nada, nada, dos mil 900 casas que se vienen abajo, 500 negocios que cierran sus puertas, que se caen literalmente, tenía crisis de inseguridad, de salubridad, de falta de empleo, de esperanza, había gente que cuando fue el sismo tenían esperanza que se diluyó pronto. Lo más grande que un ser humano puede tener, la esperanza, se había perdido, entonces tuvimos que reconciliar a la sociedad y generar las condiciones. Yo me iba a La Mañanera a recordarle al presidente que estábamos tirados, con una cartulina yo sólo, casi decían el presidente loquito porque me iba muy seguido a pedir que se bajaran los recursos para la reconstrucción. Lo que hicimos fue tocar puertas, insistir e insistir. Si me dices, Morelos está tirado, yo lo levanto, y sin chistar, sin culpabilizar, sin quejarme, con espíritu de vamos a echarle todas la fuerza para sacar adelante a Morelos, que sí se puede”, asegura.

¿Y si no se puede la gubernatura, aceptarías otra posición?

“Aquí no hay premios de consolación, vamos a respetar lo que estableció nuestro partido, que son las encuestas, no estamos viendo a ver qué alcanzo. Quiero un estado fuerte, grande, donde mis hijos se desarrollen en paz, en donde Cuernavaca y cada uno de los municipios vuelvan a brillar y sé que se puede, porque logramos hacer de Jojutla un gran municipio con reconocimiento nacional e internacional, si allá lo logramos de la nada, Morelos se puede construir de una forma más rápida y ordenada, siempre y cuando lo generemos con la sociedad que es lo más importante”.

Los lineamientos de paridad de género, que se estarían emitiendo en el último trimestre del año, podrían hacer que la candidatura en Morelos fuera asignada a alguna de las mujeres que la buscan, acotamos al alcalde. Pero por el momento es falso que se haya determinado ya, “eso es una campaña mediática, les ha funcionado. Dicen, es que toca porque Morelos es chiquito, ¿quién les dijo que es chiquito?, además es hacer menos a la mujer, como el estado es chiquito, entonces dénselo a una mujer. No podemos verlo así, (la designación de la candidatura) tiene que ser por su capacidad, por su pasado, por lo que ha generado para Morelos, eso es lo que debe de calificarse y bajo ese esquema puede ser una mujer o un hombre, respeto a mis compañeras y a mis compañeros pero el calificar y decir que le toca, a ver que lo digan públicamente. Le toca porqué, midamos capacidades, liderazgos. Morelos no debe estar sujeto a la imposición. Que sea la gente que decida si es un candidato u otro, no un partido político”.

Juan Ángel reconoce la ruptura en su partido y advierte: “no me voy a pelear con nadie, hay coincidencias en muchas cuestiones y al final lo que tenemos que construir es lo que le beneficia a Morelos, y donde le beneficie a Morelos ahí voy a estar”.

En caso de fractura, Morena le regalaría la plaza a la oposición, admite, pero anticipa que no ve tal escenario; “estoy convencido de que van a respetar los resultados de la encuesta, si se respeta el partido va unido y más fuerte que nunca; si no, es probable que haya divisiones”.

Frente a la preocupación de que se trate de imponer a figuras desde el gobierno estatal, el alcalde afirma: “todos tienen sus favoritos, pero generar una condición a partir de espectaculares o padrinazgos, no me causa rispidez, al final la gente evalúa de acuerdo con las capacidades, pueden tener muchos espectaculares y propaganda, pero yo confío en que la gente de Morelos valore. No creo en los padrinazgos políticos, que si es amiga o amigo del presidente, que si el gobernador lo apoya, todo mundo está en su libertad de tener sus simpatías, lo que tiene que importarnos es lo que la gente piense. Yo no me voy a desgastar en que si Fulanito o Fulanita tienen el apoyo o están manejando más recursos, soy de karmas, incluso y quien la deba la paga, tarde o temprano. Si este es mi momento, lo va a ser. Quiero ser gobernador para generar las condiciones de cambio en Morelos, al gobernador actual le tocó barrer la casa, a mí me tocará reconstruirla, generar las condiciones para que esto se levante”.

Y sobre la relación con el exgobernador Graco Ramírez, asegura “terminó hace mucho tiempo, no del todo, hace unos meses me escribió, pero políticamente tuvimos un agravio desde el 2014 cuando vimos que no se cumplía con las expectativas del pueblo de Morelos, está registrado en el diario de los debates, aprobamos una auditoría y desde entonces marcamos distancia porque no se estaban cumpliendo los ideales para los que llegamos con la izquierda al poder”.

Juan Ángel tiene buena relación con la oposición. Morena tiene muchos aspirantes a la candidatura pero un edificio bastante derruido, la oposición construye una base social que parece bastante sólida pero no tiene candidatos. “Yo soy amigo de todos, tenemos amigos en todos los partidos políticos, soy un hombre de acuerdos, no de conflictos ni quien vaya a generar división en Morelos, estoy para generar unidad. Las reglas las tendrá que poner Morena, si se respetan las encuestas no habrá problema, si la encuesta no coincide con la encuesta espejo que realizaremos, tomaremos decisiones, pero no soy quién para decir que me voy, confío en que se hagan las cosas de manera correcta”.











