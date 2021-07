Alcalde Antonio Villalobos rechaza crisis de basura

Luego de que durante esta semana los bloqueos e inconformidades de vecinos de Subida Chalma y Colonia del Bosque no se hicieron esperar y hasta ocasionaron conatos violentos, el edil del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), advirtió que ha sido clara la presencia de trabajadores ejecutivos de una empresa exconcensionaria en la lucha para que la próxima administración se fije en una diferente proveeduría del servicio.

Esto, aseguró, es un problema que se presenta cada tres años al finalizar las administraciones municipales, puesto que durante casi dos años y medio no habían tenido ningún problema en el tema de la basura a cargo de la empresa KS Corporativo Ambiental.

“Se vuelve un caos en el que muchas manos se meten y muchos intereses son manejados y de alguna manera algunos líderes empiezan a tener participaciones para desestabilizar el servicio”.

El presidente municipal explicó que Temixco era la ruta por la que normalmente tenían acceso al relleno sanitario de Loma Mejía, pero al ser cerrado por diferentes líderes decidieron optar por un plan B, Subida Chalma, donde de nueva cuenta les vuelven a aparecer, lo cual, aclaró, refleja su intento por desestabilizar, dejando mal parado un servicio de aseo urbano para llegar a la siguiente administración.

No obstante, señaló que han sostenido mesas de diálogo con los vecinos de Subida Chalma y Colonia del Bosque, exhortando a las y los cuernavacenses a que sean partícipes de una situación que se les presenta a todos, “hoy es una zona, el día de mañana si no se tiene la participación de una sociedad que es la de Cuernavaca la basura quedará en propiedad de cada uno de nosotros, estaríamos aventandola a la calle y eso provocaría una declaratoria de contingencia sanitaria y ahí se permitirá otro esquema que no es prudente para el tema de Cuernavaca”.

Tras el bloqueo este lunes sobre Subida Chalma donde alrededor de 60 residentes se congregaron en la glorieta que se ubica al principio de esa vialidad para evitar que los vehículos de carga pasaran, provocando agresiones entre los trabajadores de KS Corporativo Ambiental y los manifestantes, ejidatarios de Loma de Mejía, llamaron a vecinos de Subida Chalma a no dejarse manipular por la empresa Pasa, tratadora de basura, que mediante amenazas y regalos pretende boicotear el servicio para llamar la atención de la próxima administración municipal.

El día de ayer en rueda de prensa, Ramiro Villalobos, junto con otros representantes del ejido de San Antón, aseguraron que las personas que se manifestaron en días pasados no son ciudadanos de Cuernavaca, responden a intereses de la citada empresa y fueron manipulados “generando un conflicto entre cuernavacenses al que se debe impedir avanzar y crecer”.

En un comunicado de siete puntos que entregaron la mañana del miércoles resumieron su postura expresando que desde enero de 2020 el relleno funciona sin ningún problema, no recibe desperdicios ni de la Ciudad de México ni del Estado de México; sin embargo, desde el 19 de julio “supuestos ciudadanos” de Temixco iniciaron bloqueos a los camiones recolectores rumbo al relleno “sin pruebas, argumentos falsos y amenazas.”

El también supuesto “movimiento social”, acusaron, no presentó pruebas documentales de fallas, en cambio, durante más de dos años de los dos rellenos sanitarios que operan en Morelos, el más moderno, funcional y eficiente es el Loma de Mejía, ya que los ejidatarios han demandado al gobierno municipal y a la empresa colaborar con ellos en la preservación de la calidad de la tierra y el entorno del lugar.

Finalmente, insistieron en no prestarse al juego de crear una “crisis de basura”, impidiendo el paso de los camiones recolectores hacia el relleno de basura, recordando que hace dos o tres administraciones la mencionada empresa, sin argumento de por medio canceló el servicio y creo “con esa irresponsabilidad” uno de los mencionados conflictos por los desperdicios en Cuernavaca.