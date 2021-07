A los golpes llegó la protesta contra el relleno sanitario

Cerca de las 8:30 horas de este lunes, vecinos de la colonia Lomas del Sol, de Cuernavaca, convocaron a una protesta y bloqueo en la avenida Subida a Chalma, para impedir el paso a los camiones de recolección de basura de la empresa KS Corporativo Ambiental hacia el relleno sanitario de Loma de Mejía.

Alrededor de 60 residentes de esa y otras colonias aledañas, se congregaron en la glorieta que se ubica al principio de esa vialidad para evitar que los vehículos de carga pasaran, por lo que los operadores de las unidades prácticamente se quedaron estacionados sobre la avenida.

A las 10:00 horas, una comisión de vecinos llegó a la sede del Ayuntamiento para tratar el tema y encontrar una posible solución.

“El alcalde Antonio Villalobos nos pidió que le diéramos oportunidad de que transiten los camiones por Subida a Chalma un mes, para que él pueda checar con las nuevas autoridades que van a entrar dónde puede ser un mejor tiradero, porque también nosotros estamos en contra de que Loma de Mejía siga abierto”, afirmó Alicia Luna, presidenta de la Asociación de colonos de la Lomas del Sol.

Pasado el mediodía regresó con sus compañeros para informarles sobre los acuerdos pactados y la mayoría de ellos se retiraron a sus casas, excepto un grupo de 15 personas que se negó a irse e insistieron en no dejar pasar los camiones.

Los casi cien operadores que se juntaron en el lugar se unieron y caminaron hasta donde se encontraban los manifestantes para exigirles que se retiraran. En esa ocasiones se reportó un primer incidente, pues uno de los ciudadanos se agarró a empujones con un empleado, a las 13:05 horas.

Molestos, los operadores colocaron sus camiones en los accesos a la avenida para tapar el paso totalmente a todos los automovilistas, pero el plan no funcionó, pues los manifestantes insistieron en no permitirles el acceso y a la 13:46 horas todo se salió de control. Los empleados agredieron a tres manifestantes que insistían en no retirarse; los inconformes recibieron patadas y puñetazos; no les quedó otra más que cubrirse. Minutos después los empleados formaron una valla para replegar a los ciudadanos y permitir el paso de los 22 camiones que siguieron su camino hacia Loma de Mejía.

“No debemos permitir el ingreso de los camiones porque entonces van a contaminar Temixco, Emiliano Zapata y Cuernavaca porque de ahí nacen las aguas y tenemos videos de que ahí donde están tirando la basura es donde se produce el agua que utilizamos todos nosotros”, dijo Jorge Nieto, una de las víctimas.

Él junto con sus compañeros se dirigieron a la oficina de colonos para solicitar el apoyo de esa representación con el fin de presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el delito de lesiones.

Sin embargo, Alicia Luna, presidenta de la Asociación de colonos Lomas del Sol aseguró que no reconocía a ese grupo de ciudadanos como habitantes de la zona o ciudadanos que hubieran estado participando en las últimas protestas realizadas en Subida a Chalma con el mismo fin.

“No podemos decir si son o no son vecinos porque no conozco a todos, lo que sí puedo decir es que estuvo muy mal que las personas de los camiones hayan peleado con los vecinos, yo me retire de inmediato cuando ellos dijeron que se querían seguir quedando y manifestándose”.