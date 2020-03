Acusa Roberto Coranguez campaña de persecución

En medio de la disputa por la representación del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal anticorrupción, Roberto Coranguez Esquivel denunció que el fiscal Juan Salazar Núñez, impuesto por el exgobernador Graco Ramírez ha iniciado una campaña de persecución politica en su contra; "estamos hasta la madre" por su necedad de bloquear la conformación del consejo; "tiene pantalones, que me detenga", señaló ante la amenaza de liberar una orden de captura en su contra.

Esa orden que fue supuestamente difundida en las redes sociales, con el argumento de que fue separado del cargo en días pasados, por no asistir a sus obligaciones como el ejercicio abusivo del servicio público.

Lo que se trata, advirtió es un odio irracional y una desmedida ambición de este señor, Juan Salazar, "hace un foco infeccioso y utiliza los recursos para vengarse de la gente honesta y de los ciudadanos que no cuentan con los recursos y que malversa los recursos en un total abuso del poder".

En esta larga lucha en contra de los integrantes del comité estatal, Coranguez Esquivel, aseguró que reprueban estas acciones sobre todo que se usa el servicio público como instrumento de persecución en contra de ciudadanos honestos.

Incluso ante los amagues, retó al fiscal a que muestre su valor y si "tiene los pantalones suficientes para que acuda a detenerlo por el delito que dice está cometiendo como presidente del consejo ciudadano, y sigo siendo el presidente, no me he separado y que compruebe que me ausentado de mi cargo, lo retó a que venga y me diga de frente pero que me dé la cara y no se esconda detrás de sus funcionarios corruptos".

Por el contrario, señaló el fiscal se ha convertido en el enemigo número uno de la transparencia, al evitar a toda costa con la ayuda de siete personas para que el sistema no funcione de manera adecuada como está marcada en la ley.