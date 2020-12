Partido Encuentro Social acusa guerra sucia

A pesar de las voces en Morelos que piden no hacer alianza con el PES, el presidente de Encuentro Social Morelos, Jorge Argüelles aseguró que se mantienen firmes en su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y de la misma manera, con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; confió que en la capital morelense, la propuesta saldrá del PES, porque en el 2018 cedieron muchos lugares, y ahora les corresponderá a ellos encabezar la propuesta en Cuernavaca.

Recalcó que el vínculo con Morena es fuerte ya que en conjunto seguirán buscando hacer un cambio para el país y sobre todo, para Morelos y su capital; también lamentó que haya personajes que busquen intereses personales y no por el bien de los morelenses.

“Lamento que haya quienes en la búsqueda de intereses personales y de grupo, se les olvide que constituimos una coalición para hacer historia. En mi calidad de presidente, me he mostrado siempre respetuoso del Movimiento de Regeneración Nacional, respetuoso de su historia y liderazgos, siempre he promovido el diálogo y el entendimiento”.

Además, Jorge Arguelles, planteó: “mis palabras hoy son para externarles que aquí estamos, que Encuentro Social Morelos estará siempre con la disposición de construir, tenemos una misión que cumplir y es hacer realidad la Cuarta Transformación de México” señaló.

Por otra parte, insistió que a pesar de que tanto Encuentro Social Morelos como Encuentro Solidario tienen objetivos en común, en esta ocasión competirán en las próximas elecciones de manera individual. Además de reiterar que serán la mejor opción política para los votantes.

“En el partido Encuentro Social Morelos, estamos listos para competir en las próximas elecciones. Esto ha generado toda clase de comentarios, muchos enriquecen el debate político y otros que hacen más ruido, lo empobrecen”.

Argüelles Vitorero destacó que "a quienes piensan que la política es politiquería, diatriba y descalificaciones, los entiendo y compadezco. Su visión de la cosa pública, de la política, es tan pobre que siento lástima por ellos y pena por los miles de morelenses que durante años estuvieron bajo la dirección política y administrativa de éstos. Si hubieran sido la mitad de buenos que presumen ser en redes sociales, Morelos estaría en otras condiciones”.