Argüelles: PES, verdadero aliado del presidente AMLO y Morena

El presidente del PES en Morelos, Jorge Arguelles Vitorero, confío en que la dirigencia nacional de Morena avalará la candidatura en Morelos, aunque haya resistencias por la aparición de espectaculares donde rechazan esta unión.

Lamentó sobre todo que si no hay resultados en el estado es responsabilidad del Congreso local que no ha desahogado los temas de la agenda y no descartó que los diputados estén esperando "incentivos", como ocurría en otros años, porque piensan que van a beneficiar al gobernador Blanco Bravo, pero no analizan que es en beneficio de los ciudadanos.

En Cuautla, integrantes de Morena rechazan alianzas partidistas

Integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en rueda de prensa, se pronunciaron en contra de alianzas partidistas para el proceso electoral 2020-2021 en cargos de elección popular.

Señalan que no hay partidos "limpios" para poder hacer algún tipo de coalición.

Por ello piden a las dirigencias nacionales poder hacer un trabajo a conciencia para la designación de próximos candidatos.





